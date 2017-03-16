В феврале уровень безработицы в Украине вырос до 1,7%

Количество безработных в феврале возросло по сравнению с предыдущим месяцем и составило 439,3 тыс. человек, помощь по безработице получают 364,9 тыс. В январе помощь получали 351,2 тыс. человек, при количестве зарегистрированных безработных 429 тыс.

Также согласно данным Госстата, средний размер помощи безработице в феврале составлял 1,923 тыс. грн, что меньше, чем в январе — 2,015 тыс. грн.

По состоянию на конец декабря 2016 г. безработица в Украине составляла 1,5% трудоспособного населения, или 390,8 тыс. официально зарегистрированных безработных.