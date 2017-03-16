Белорусская продукция пользуется спросом у потребителей в Казахстане — Нигматулин

Нурлан Нигматулин отметил, что во многих городах Казахстана работают сети магазинов по продаже белорусской мебели, льна, женского белья, обуви. «Ваша продукция узнаваема, она пользуется достаточно активным спросом», — сказал он. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси в СНГ (после России и Украины).

Между странами активно развивается сотрудничество в сфере промышленности. В Казахстане организована сборка карьерной и шахтной техники БелАЗ, тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, грузопассажирских лифтов, специальной, в том числе пожарной, техники. Сотрудничество в промышленной сфере будет расширено за счет создания Белорусско-казахстанского индустриального технологического парка в Кокшетау. В начале 2017 года на заводе компании «Астана Моторс» в городе Алма-Ата уже начато производство грузовиков под маркой Минского автомобильного завода. Причем проект по выпуску МАЗов в Казахстане предусматривает не просто крупноузловую сборку грузовиков. Уже сейчас там доля местных комплектующих составляет 30%. К концу нынешнего года эта цифра по локализации производства возрастет до 50%.

В развитии двустороннего сотрудничества большой потенциал имеет взаимодействие в сфере АПК. При формировании продуктового пояса вокруг столицы Казахстана создано совместное казахстанско-белорусское предприятие «КазБелПродукт» для строительства крупного мясоперерабатывающего комплекса.

По словам председателя Мажилиса, Казахстан как добрый друг, искренний союзник и надежный партнер заинтересован в успешном экономическом развитии Беларуси. «Руководство вашей страны во главе с Президентом Беларуси проводит большую системную работу по формированию современной конкурентоспособной инновационной экономики. Уверен, что поставленные Президентом задачи по обеспечению макроэкономической сбалансированности, по росту производительности труда, созданию действенной системы занятости, повышению эффективности управления госимуществом будут успешно выполнены как правительством и парламентом, так и всем белорусским обществом», — сказал Нурлан Нигматулин.