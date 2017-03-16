Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
19:50 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская продукция пользуется спросом у потребителей в Казахстане — Нигматулин

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция пользуется спросом у потребителей в Казахстане, заявил председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин во время лекции в Лицее БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нурлан Нигматулин отметил, что во многих городах Казахстана работают сети магазинов по продаже белорусской мебели, льна, женского белья, обуви. «Ваша продукция узнаваема, она пользуется достаточно активным спросом», — сказал он. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси в СНГ (после России и Украины).

Между странами активно развивается сотрудничество в сфере промышленности. В Казахстане организована сборка карьерной и шахтной техники БелАЗ, тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, грузопассажирских лифтов, специальной, в том числе пожарной, техники. Сотрудничество в промышленной сфере будет расширено за счет создания Белорусско-казахстанского индустриального технологического парка в Кокшетау. В начале 2017 года на заводе компании «Астана Моторс» в городе Алма-Ата уже начато производство грузовиков под маркой Минского автомобильного завода. Причем проект по выпуску МАЗов в Казахстане предусматривает не просто крупноузловую сборку грузовиков. Уже сейчас там доля местных комплектующих составляет 30%. К концу нынешнего года эта цифра по локализации производства возрастет до 50%.

В развитии двустороннего сотрудничества большой потенциал имеет взаимодействие в сфере АПК. При формировании продуктового пояса вокруг столицы Казахстана создано совместное казахстанско-белорусское предприятие «КазБелПродукт» для строительства крупного мясоперерабатывающего комплекса.

По словам председателя Мажилиса, Казахстан как добрый друг, искренний союзник и надежный партнер заинтересован в успешном экономическом развитии Беларуси. «Руководство вашей страны во главе с Президентом Беларуси проводит большую системную работу по формированию современной конкурентоспособной инновационной экономики. Уверен, что поставленные Президентом задачи по обеспечению макроэкономической сбалансированности, по росту производительности труда, созданию действенной системы занятости, повышению эффективности управления госимуществом будут успешно выполнены как правительством и парламентом, так и всем белорусским обществом», — сказал Нурлан Нигматулин.

В ходе лекции председатель Мажилиса парламента Казахстана также затронул тему внешней политики. Он напомнил, что Казахстан с 1 января 2017 года стал непостоянным членом Совета безопасности ООН. Казахстанская сторона благодарна руководству Беларуси за поддержку ее кандидатуры. Этот вопрос очень важен. Казахстан намерен использовать эту площадку для обеспечения содействия политическому урегулированию и улучшению социально-экономической ситуации в Афганистане, намерен продолжить свою деятельность по достижению мира, свободного от ядерного оружия, построению мира без войн и конфликтов. «Сейчас в Астане проходит третий раунд переговоров по Сирии. Минск стал достойной площадкой для урегулирования вопросов по Украине. Я думаю, что нашим государствам нужно продолжить эту миротворческую миссию», — резюмировал Нурлан Нигматулин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Путин раскритиковал введение санкции против российских банков
СКР возбудил дело против бывшего губернатора Челябинской области
Эрдоган обвинил Евросоюз в «крестовом походе» против ислама
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
СМИ узнали план действий на случай смерти королевы Елизаветы II
Сбербанк планирует опознавать клиентов по мышечной активности
На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь