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19:10 (мск), источник: ТАСС

Сбербанк планирует создать систему идентификации клиентов по мышечной активности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сбербанк работает над созданием системы идентификации клиентов по мышечной активности, в том числе по движению губ, сообщил глава госбанка Герман Греф на лекции в МФТИ.

Источник: Reuters
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«Последняя история — это когда распознается не только голос, не только кодовые слова, но и распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова, потому что это является уникальным, и мышечную активность подделать невозможно», — сказал Греф, добавив, что машина может распознать мышечную активность при различных состояниях человека.

Сбербанк много инвестирует в создание идентификационных возможностей, в том числе проектов и стартапов по распознаванию сетчатки глаза, ладони, отпечатков пальцев. «Для нашей деятельности это не абстрактный интерес, это прямой интерес», — подчеркнул он.

Ранее Греф сообщал, что банк работает над технологиями распознавания лица и голоса клиентов, тем самым отпадет необходимость в банковских картах. При этом технологию идентификации клиентов по голосу Сбербанк планирует внедрить уже до конца 2017 года. Технология будет запущена во всех кол-центрах, что позволит сократить время на обслуживание клиентов.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Целоваться что ли при выдаче денег заставят ?? А с кем ? С Грефом ??? Не-а.... Свободны.
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