Сбербанк планирует создать систему идентификации клиентов по мышечной активности

«Последняя история — это когда распознается не только голос, не только кодовые слова, но и распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова, потому что это является уникальным, и мышечную активность подделать невозможно», — сказал Греф, добавив, что машина может распознать мышечную активность при различных состояниях человека.

Сбербанк много инвестирует в создание идентификационных возможностей, в том числе проектов и стартапов по распознаванию сетчатки глаза, ладони, отпечатков пальцев. «Для нашей деятельности это не абстрактный интерес, это прямой интерес», — подчеркнул он.