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11:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

IKEA отложила строительство магазина под Воронежем до 2018 года

Шведская компания «корректирует коммерческие планы».

Шведская компания IKEA отложила строительство магазина в Воронежской области до 2018 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального департамента экономического развития Анатолия Букреева в четверг, 16 марта. IKEA планировала открытие магазина в селе Отрадное Новоусманского района в конце 2017 года.

По словам Букреева, начало строительства перенесено из-за корректировки компанией «своих коммерческих планов». При этом IKEA не отказывается от них, и магазин в Воронежской области все-таки появится, заверил чиновник.

В начале марта 2017 года IKEA отказалась назвать сроки строительства торгового центра в регионе в ответе на запрос РИА «Воронеж».

Контекст

Об открытии магазина IKEA в Воронежской области в рамках программы долгосрочного развития шведской компании стало известно в сентябре 2014 года. В марте 2015 года компания раскрыла некоторые подробности проекта, например, площадь магазина должна составить около 44 тыс. кв. м., парковка будет рассчитана на 1,7 тыс. автомобилей. Ожидается, что воронежская IKEA ежегодно будет принимать 5 млн посетителей и обеспечит занятость более 400 человек.

В июле 2016 года руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» о том, что IKEA построят в Отрадном.

Открытие IKEA станет только первым этапом развития компании в регионе. В качестве второго этапа компания рассматривает строительство в Воронеже или пригороде торгового центра «МЕГА».

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