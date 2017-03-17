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09:59 (мск), источник: Калининград.Ru

Мэрия: Производство мясопродуктов в Калининграде за год снизилось на 13%

Негативная тенденция также наблюдается в сфере производства легковых автомобилей.

Источник: Калининград.Ru

По итогам 2016 года производство мясопродуктов в Калининграде снизилось на 12,7%. Об этом сообщил начальник управления экономического развития администрации Григорий Авдеев.

По его словам, в первом полугодии этот показатель был значительно выше: наблюдалось снижение производства на 22,3%, через три месяца цифра уменьшилась до 10,5%.

Негативная тенденция также отмечается в сфере производства легковых автомобилей. По итогам первых шести месяцев 2016 года выпуск транспортных средств снизился на 9,8%. К концу года показатель улучшился и составил 1,9%.

В то же время наблюдалось увеличение объёмов производства в области производства хлебобулочных изделий (на 2,7%), электроэнергии (на 2,6%), а также в сфере строительства (на 16,5%). Кроме того, уменьшились показатели по грузообороту.

«Экспортные перевозки у нас уменьшились из-за того, что очень большая проблема была с польскими перевозками (из-за окончания срока действия дозволов, — прим. Калининград.Ru). Тенденция в этом направлении была такая: в начале [2016] года снижение было на 21,6%, за девять месяцев — на 6,8%, по году — на 9,8%», — отметил Авдеев.

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