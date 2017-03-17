Мэрия: Производство мясопродуктов в Калининграде за год снизилось на 13%

По итогам 2016 года производство мясопродуктов в Калининграде снизилось на 12,7%. Об этом сообщил начальник управления экономического развития администрации Григорий Авдеев.

По его словам, в первом полугодии этот показатель был значительно выше: наблюдалось снижение производства на 22,3%, через три месяца цифра уменьшилась до 10,5%.

Негативная тенденция также отмечается в сфере производства легковых автомобилей. По итогам первых шести месяцев 2016 года выпуск транспортных средств снизился на 9,8%. К концу года показатель улучшился и составил 1,9%.

В то же время наблюдалось увеличение объёмов производства в области производства хлебобулочных изделий (на 2,7%), электроэнергии (на 2,6%), а также в сфере строительства (на 16,5%). Кроме того, уменьшились показатели по грузообороту.