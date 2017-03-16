Прокуратура Франции начала расследование против Airbus Group
Французская финансовая прокуратура начала предварительное расследование в отношении самолетостроительной корпорации Airbus Group
Французская финансовая прокуратура начала предварительное расследование в отношении самолетостроительной корпорации Airbus Group
«Власти Франции открыли предварительное расследование по данному делу, которое теперь ведется совместно представителями двух стран (Франции и Великобритании. — RNS)», — говорится в сообщении концерна. Компания подтвердила, что сотрудничает со следствием.
В августе 2016 года британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах начало расследование против Airbus Group