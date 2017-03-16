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23:32 (мск), источник: RNS

Прокуратура Франции начала расследование против Airbus Group

Французская финансовая прокуратура начала предварительное расследование в отношении самолетостроительной корпорации Airbus Group из-за подозрений в мошенничестве при продаже самолетов и коррупции, сообщила компания.

«Власти Франции открыли предварительное расследование по данному делу, которое теперь ведется совместно представителями двух стран (Франции и Великобритании. — RNS)», — говорится в сообщении концерна. Компания подтвердила, что сотрудничает со следствием.

В августе 2016 года британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах начало расследование против Airbus Group из-за подозрений в мошенничестве и взяточничестве в сфере гражданской авиации.

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