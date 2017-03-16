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16 марта, источник: РБК

Турция запретила беспошлинный ввоз российской пшеницы и кукурузы

Анкара лишила Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота, сообщает «Интерфакс». Отгрузки этой продукции из РФ практически остановлены.

Источник: AP 2017

«Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, но в первую очередь эта касается ключевого поставщика — России», — заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Он уточнил, что теперь российская пшеница будет облагаться пошлиной в 130%, что сделает ее поставки невозможными. «При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть», — пояснил собеседник агентства.

Директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал агентству, что не располагает официальной информацией об этом решении турецких властей. «Трейдеры сообщают, что закупки фактически остановлены», — уточнил он.

Вице-президента Российского зернового союза Александр Корбут рассказал, что это решение Анкары может быть ответом на то, что Россия до сих пор не открыла свой рынок для турецких овощей и фруктов, в частности томатов. «Приближается сезон урожая, и это чисто демонстративная акция, в отместку за помидоры», — заявил Корбут.

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