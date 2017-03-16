Турция запретила беспошлинный ввоз российской пшеницы и кукурузы

«Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, но в первую очередь эта касается ключевого поставщика — России», — заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Он уточнил, что теперь российская пшеница будет облагаться пошлиной в 130%, что сделает ее поставки невозможными. «При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть», — пояснил собеседник агентства.

Директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал агентству, что не располагает официальной информацией об этом решении турецких властей. «Трейдеры сообщают, что закупки фактически остановлены», — уточнил он.