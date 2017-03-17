Деньги в банкоматах подорожают

Источник: РИА "Новости"

Комиссию за снятие денег с карты берет выпустивший ее банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата. Это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался. Размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы: у Mastercard это 0,5% от суммы транзакции, у Visa — 0,45% + 3 руб., у «Мира» — 0,45%. Обычно банки делают снятие наличных в «своих» банкоматах бесплатным, некоторые никогда не берут комиссию за снятие, выплачивая межбанковскую комиссию из собственных средств.

Новая тарифная политика Visa принципиально меняет рынок, считают опрошенные «Ведомостями» банкиры, отмечая оговорку: эквайеры смогут брать комиссию за снятие наличных по картам Visa, только если другие системы изменят свои правила аналогичным образом

Mastercard поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорят два банкира, знающих это от сотрудников платежной системы. Представитель Mastercard от комментариев отказался. Представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не планирует менять свои правила, сейчас они запрещают владельцам банкоматов брать дополнительную комиссию с держателей карт. Часть банкиров считают, что это не будет помехой для банков с широкой банкоматной сетью: они просто будут платить штраф, который будет существенно меньше, чем выгода от новых комиссий. Visa периодически пересматривает тарифную политику для соответствия изменениям рынка, передала гендиректор системы в России Екатерина Петелина. Новые правила позволяют сохранить межбанковскую комиссию 0,45% + 3 руб. либо снизить ее до 0,25%, добавив комиссию с клиента. Ее размер не указан: в правилах сказано лишь, что она «фиксированная» и Visa может ограничить ее.

Поскольку Visa и Mastercard занимают коллективное доминирующее положение на рынке, то введение необоснованных тарифов может носить признаки нарушения антимонопольного законодательства в части навязывания. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проанализировать деятельность Visa и Mastercard в других странах. Андрей Кашеваров замруководителя ФАС

Многие банкиры узнали об изменении правил Visa от «Ведомостей». «Нам просто прислали бюллетень, который ничем не отличался от дежурной новостной рассылки, хотя обычно о таких существенных изменениях предупреждают заранее — минимум за полгода, они обсуждаются с игроками», — недоволен один из них.

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