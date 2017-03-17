Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Украинец о бизнесе в Крыму: когда вошли в РФ, случился перелом
СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Сочи
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
09:17 (мск), источник: Ведомости

Деньги в банкоматах подорожают

С середины февраля Visa разрешила банкам — владельцам банкоматов (эквайерам) брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкоматах, рассказали «Ведомостям» четыре банкира. До этого правила платежных систем это запрещали.

Источник: РИА "Новости"

Комиссию за снятие денег с карты берет выпустивший ее банк, а потом рассчитывается с владельцем банкомата. Это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался. Размер межбанковской комиссии устанавливают платежные системы: у Mastercard это 0,5% от суммы транзакции, у Visa — 0,45% + 3 руб., у «Мира» — 0,45%. Обычно банки делают снятие наличных в «своих» банкоматах бесплатным, некоторые никогда не берут комиссию за снятие, выплачивая межбанковскую комиссию из собственных средств.

Новая тарифная политика Visa принципиально меняет рынок, считают опрошенные «Ведомостями» банкиры, отмечая оговорку: эквайеры смогут брать комиссию за снятие наличных по картам Visa, только если другие системы изменят свои правила аналогичным образом

Mastercard поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорят два банкира, знающих это от сотрудников платежной системы. Представитель Mastercard от комментариев отказался. Представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не планирует менять свои правила, сейчас они запрещают владельцам банкоматов брать дополнительную комиссию с держателей карт.

Часть банкиров считают, что это не будет помехой для банков с широкой банкоматной сетью: они просто будут платить штраф, который будет существенно меньше, чем выгода от новых комиссий.

Visa периодически пересматривает тарифную политику для соответствия изменениям рынка, передала гендиректор системы в России Екатерина Петелина. Новые правила позволяют сохранить межбанковскую комиссию 0,45% + 3 руб. либо снизить ее до 0,25%, добавив комиссию с клиента. Ее размер не указан: в правилах сказано лишь, что она «фиксированная» и Visa может ограничить ее.

Поскольку Visa и Mastercard занимают коллективное доминирующее положение на рынке, то введение необоснованных тарифов может носить признаки нарушения антимонопольного законодательства в части навязывания. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо проанализировать деятельность Visa и Mastercard в других странах.
Андрей Кашеваровзамруководителя ФАС

Многие банкиры узнали об изменении правил Visa от «Ведомостей». «Нам просто прислали бюллетень, который ничем не отличался от дежурной новостной рассылки, хотя обычно о таких существенных изменениях предупреждают заранее — минимум за полгода, они обсуждаются с игроками», — недоволен один из них.

Читайте также
Сбербанк планирует создать систему идентификации клиентов по мышечной активности

Себестоимость снятия наличных составляет 0,7−0,8% от суммы (включает затраты на покупку банкоматов, их обслуживание, инкассацию, а также стоимость отвлеченных денег), говорит банкир, в некоторых регионах она доходит до 1%. До 2015 г. межбанковская комиссия за снятие наличных составляла около 1%, который позволял эквайерам окупать свою сеть банкоматов и даже получать небольшой доход. В связи с появлением Национальной системы платежных карт Mastercard, а за ней Visa опустили комиссию за снятие наличных до 0,5%. Это привело к тому, что Сбербанк, который владеет крупнейшей банкоматной сетью в стране, недосчитался комиссионных доходов, объясняет розничный банкир. Сбербанк даже собрался сократить число своих банкоматов в 2017 г. с 80 000 примерно до 70 000.

Другие банки последовали его примеру: им выгоднее стало платить Сбербанку 0,5%, чем содержать сеть, рассказывает другой банкир из топ-50. Сейчас банки без широкой банкоматной сети могут потерять клиентов, волнуется он: если Сбербанк установит высокие комиссии, часть клиентов перейдет к нему, чтобы не переплачивать. Особенно болезненно это будет для банков со слабой банкоматной сетью, добавляет он, опасаясь 20%-ного оттока клиентов.

«Тинькофф банк», у которого банкоматов нет, не поддерживает изменения, сказал его представитель: «Мы считаем неправильным, когда доминирующий игрок рынка инициирует подобные меры, которые могут нарушить существующий между всеми карточными игроками баланс». Возможность бесплатного снятия наличных клиенты «Тинькофф банка» ставят только на 4-е место среди преимуществ, подчеркнул его представитель. И пообещал, что если изменения будут приняты, то банк по-прежнему будет компенсировать клиентам снятие наличных в чужих банкоматах.

Сбербанк на запрос «Ведомостей» не ответил.

Комментарии
17
vesta
Припомните, совсем недавно мы обсуждали тему введения пластиковых карт и уход от наличных денег )))).. Гос-во одной рукой дает, другой забирает. Эта непоследовательность во всем! Нас опять нагибают в сторону нала )).. когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр д
весь мир грабеж это демократия что хотели то и получаем
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил
Не знаю чьи лярды хранились, главное исчезли)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля зенитными ракетами
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери Шестой день рождения Лиза отмечает в Париже.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь