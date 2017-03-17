Производство бриллиантов откроют индийцы в Приморье

Об этом в Мумбаи (Индия) заявил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ИА «Дейта».



По словам полпреда, «для нас это очень важно. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать рабочие места в России, камни добываются в РФ». Кроме того, режим свободного порта, действующий в ДФО, может быть распространен и на поставки алмазов.

Трутнев отметил, что «не так уж хорошо, когда огромное количество рабочих мест создается на отечественном сырье в соседних странах. Это хорошо с точки зрения сотрудничества, но с точки зрения экономического развития России это не очень хорошо».