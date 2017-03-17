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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Производство бриллиантов откроют индийцы в Приморье

Индийская компания «Кей-Джи-Кей» планирует открыть ограночное производство алмазов в Приморском крае.

Об этом в Мумбаи (Индия) заявил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ИА «Дейта».

По словам полпреда, «для нас это очень важно. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать рабочие места в России, камни добываются в РФ». Кроме того, режим свободного порта, действующий в ДФО, может быть распространен и на поставки алмазов.

Трутнев отметил, что «не так уж хорошо, когда огромное количество рабочих мест создается на отечественном сырье в соседних странах. Это хорошо с точки зрения сотрудничества, но с точки зрения экономического развития России это не очень хорошо».

Вице-премьер уверен, что «здесь ничего нельзя ломать, потому что это сложный сформировавшийся мир, в котором компании и специалисты работают десятилетиями, и так просто компанию не перенести в другую страну. Но это не значит, что нам не надо входить в этот процесс, нам обязательно надо в него входить. Нам надо поддерживать огранку в России, поддерживать производство ювелирных украшений».

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