Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Пустыня в цвету
02:37 (мск), источник: РИА Новости

Власти Евросоюза грозят штрафами Facebook, Google и Twitter

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Евросоюза дали компаниям Facebook, Google и Twitter месяц на то, чтобы они привели свои условия оказания услуг в соответствие с европейским законодательством о защите прав потребителей, в ином случае компаниям грозят штрафы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Источник: РИА Новости

По данным агентства, в декабре прошлого года власти разослали компаниям письма с уведомлениями, что некоторые условия предоставления услуг соцсетями идут вразрез с европейским законодательством о защите прав потребителей.

Например, власти подвергли критике тот факт, что пользователи не могут обратиться в суд в своей стране проживания, а обязаны с этой целью ехать в Калифорнию, где расположены офисы компаний, пишет агентство.

Также власти выступили против того, что соцсети четко не помечают спонсорский контент и требуют от пользователей отказываться от своих обязательных прав, таких, как право расторжения договора. Помимо этого осуждается чрезмерная власть компаний, которые по своему усмотрению определяют степень пригодности созданного пользователями контента. В случае с Google опасения властей касаются социальной сети Google+. Сами компании пока никак не прокомментировали ситуацию.

По словам источника агентства, представители компаний предложили некоторые пути решения проблемы и уже обсудили их с европейскими властями в четверг. Источник добавил, что встреча прошла конструктивно.

Агентство отмечает, что эти меры поддерживает Еврокомиссия, которая может наложить штрафы, если требования не будут соблюдаться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нидерландские избиратели решили судьбу Украины
Путин раскритиковал введение санкции против российских банков
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
В ЦИК назвали возможную дату президентских выборов
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь