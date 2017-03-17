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07:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске утвердили механизм контроля за деньгами от повышения тарифов на ЖКХ

Проверят до копейки. Сегодня утвердили механизм контроля за деньгами, которые поставщики ресурсов — получат от повышения тарифов на тепло и воду. В новосибирском горсовете прошло первое заседание специальной рабочей группы.

Татьяна Целищева, корреспондент: «За одним столом собрались сторонники и противники повышения тарифов на тепло и воду. Инициатор встречи — новосибирский горсовет. Цель — выработать механизм контроля над расходованием средств, полученных от повышенных тарифов. Причем такой механизм, который бы устроил обе стороны.

В цене коммунальные услуги вырастут 1 июля. На вырученные от повышения тарифов деньги «Сибэко» и «Горводоканал» модернизируют почти 50 объектов сетевого хозяйства. Ход работ, сметы, выбор подрядчика, материалов — под контроль возьмет специальная рабочая комиссия. В составе депутаты, представители профильных департаментов, общественники, технические специалисты. Всю информацию обещают сделать открытой.

Игорь Кудин, председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска: «Будут ежемесячные совещания рабочей комиссии, будем выезжать на место, с привлечением СМИ обязательно».

Процедура контроля вопросов не вызвала. Ее утвердили единогласно. А вот почему должны подорожать вода и тепло, и почему именно на 15 процентов понятно не всем. Для ответа на эти вопросы организуют отдельную встречу. Где поставщики ресурсов и тарифный регулятор популярно объяснят ход расчетов. Кроме того, депутаты запросили информацию, сколько труб и ТЭЦ «Горводоканал» и «Сибэко» модернизировали в прошлом году.

Александр Бурмистров, депутат Совета депутатов города Новосибирска: «А у нас вообще увеличится объем ремонтных работ, потому что пока этого не видно».

В этих подсчетах стороннему человеку легко запутаться. У «Сибэко», в частности, есть две программы. Инвестиционная — деньги идут на развитие сетевого хозяйства. И производственная — ремонт труб и теплотрасс. В прошлом году, к примеру, в обновление поставщик тепла вложил 3 млрд рублей. В этом дополнительно, за счет повышенного тарифа, 664 миллиона.

Александр Бурмистров, депутат Совета депутатов города Новосибирска: «До конца не могу понять, по какому критерию тогда выбраны, если у нас инвестпрограмма 3-миллиардная, по какому тогда критерию выбраны те объекты, вот в этот 600-миллионный список».

По каким критериям отбирали объекты — «Горводоканал» и «Сибэко» — обещали предоставить информацию рабочей комиссии. А также что еще, помимо этого списка, планируют модернизировать в этом году.

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