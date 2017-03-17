Трассу в обход Норильска достроят в конце 2018 года

Новую трассу в обход Норильска планируется достроить и запустить ближе к концу 2018 года. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Курилов.

«Мы приняли решение сделать объездную дорогу, чтобы пустить транзитный большегрузный транспорт в Кайеркан, Талнах и Надежду. Первый пусковой комплекс мы планируем сделать в этом году, полностью завершить дорогу планируется к концу 2018 года», — рассказал Курилов.

Стоимость проекта составляет около 300 млн рублей. Протяженность новой дороги — 6 км. Трасса позволит грузовикам не заезжать в город, что благоприятно скажется на состоянии улиц.

Решение о строительстве норильского объезда было принято еще в 1990-х годах. Однако работы неоднократно «замораживались» из-за нехватки финансирования.

Напомним, на прошедшей сессии Законодательного собрания Олег Курилов попросил вернуть федеральное финансирование по программе переселения людей с севера в регионы с благоприятным климатом. По словам норильского градоначальника, объем выделенных на эти цели средств неуклонно сокращался с 2014 года. В результате 850 семей пенсионеров не реализовали свое право выезда, посетовал Курилов.