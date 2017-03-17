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07:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Строительство 70 соцобъектов завершат в Приангарье в 2017 году — С. Левченко

В Иркутской области в 2017 году планируется завершить строительство 70 социально-значимых объектов, среди которых школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры и здравоохранения.

Источник: Reuters

Об этом 16 марта сообщил губернатор Сергей Левченко в ежегодном послании к Законодательному собранию региона. «Таких объёмов строительства и капитальных ремонтов мы не видели уже долгие годы, — сказал он. — Только это не означает, что мы должны почивать на лаврах».

Сергей Левченко напомнил, что благодаря совместной работе правительства области и депутатов ЗС увеличен объём бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства — школы, детские сады, спортивные объекты, дома культуры, больницы. По его словам, объём денег областного бюджета, направляемых на строительство и капремонт объектов соцсферы, в 2016 году был увеличен на 72% по сравнению с 2015 годом. «В текущем году на эти цели будет выделено 5,5 млрд рублей. Увеличение составит 91% по отношению к 2016 году. Это тоже своеобразный рекорд для Иркутской области, — сказал губернатор. — Мы закончим все долгострои, которые ждали своей очереди еще с 2000-го года, а некоторые и с 90-х годов прошлого века».

Губернатор напомнил, что правительство области совместно с депутатами ЗС приняло ряд ключевых решений, направленных на поддержку важных для области направлений. В частности, в 2017 году было увеличено финансирования по абсолютному большинству областных государственных программ. По словам Сергея Левченко при уточнении основных параметров регионального бюджета рост поддержки развития физической культуры и спорта составил около 65%, рост поддержки экономического развития и инновационной экономики — почти 30%, молодежной политики — более 15%, развития дорожного хозяйства -почти 45%, рост поддержки на развитие сельского хозяйства -более 28%; на развитие жилищно-коммунального хозяйства -86%.

«За цифрами стоят конкретные объекты, мероприятия и качество жизни людей. — подчеркнул глава области. — Общее увеличение финансирования по всем областным программам составило более 16%. Если бюджет 2016 года был больше стабилизационным, то бюджет 2017 года уже можно называть бюджетом развития».

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