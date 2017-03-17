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05:15 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье откроется цех по фасовке уникального меда

Накануне сезона медосбора приморские пчеловоды обсудили проблемы пасечников, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Напомним, что в ближайшее время перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов и экологии, будет дополнен тремя породами липы — амурской, маньчжурской и Таке, вырубку которых в крае запретят в интересах приморских пчеловодов.

По инициативе губернатора Владимира Миклушевского главы Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной области предложили включить три вида липы, произрастающих на территории Дальнего Востока, в перечень пород деревьев, запрещённых к вырубке.

В октябре 2016 года Владимир Миклушевский подписал распоряжение о внесении изменений в «Лесной план Приморского края на 2009−2018 годы». Согласно документу, расширены так называемые «зоны покоя», где запрещена промышленная вырубка липы. Теперь «зоны покоя» устанавливаются на большей части территории Приморского края на лесных участках с преобладанием липы.

Столь значительные префенции помогают в сохранении пчеловодства в Приморском крае и реализации меда, о чем шла речь на собрании приморских (преимущественно уссурийских, естественно) пасечников в Приморской сельхозакадемии.

Выяснилось, что проблем с получением мест для торговли медом на городских ярмарках края у пчеловодов теперь нет. Например, с августа по декабрь свою продукцию на центральной площади Уссурийска четыре дня в неделю предлагали 12−14 человек, в сентябре их число было рекордным — 25. Высокая конкуренция «выдавила» производителей, представивших небольшой ассортимент и невкусный, хоть и качественный мед.

Кроме того, в селе Степном Уссурийского городского округа скоро откроется цех по переработке и фасовке меда. Предприятие готово закупать его в больших количествах.

А председатель ООО «Сокол» Вячеслав Кононенко сообщил:

 — Свой цех по переработке и фасовке продукции пчеловодства мы открыли в Уссурийске около четырех лет назад. Принимаем мед по 160 рублей за килограмм. Кому-то это покажется мало, но такая стоимость сейчас сложилась. Работаем с западными регионами страны, поставляем продукцию в страны АТР.

Большой интерес у собравшихся в сельхозакадемии пчеловодов вызвала информация кандидата сельскохозяйственных наук Елены Пулинец о зависимости продаж от упаковки продукции и ассортимента. Как выяснилось, одним только качеством сейчас покупателя не взять. Чем больше сортов меда, расфасованного в разные по объему емкости, предлагает производитель, тем на большую выручку он может рассчитывать. Трехлитровые банки нынче не в моде. На выбор потребителей влияют разные мелочи: наличие этикеток, красивая выкладка, образцовый порядок на прилавке.

Ректор ПГСХА Андрей Комин призвал пчеловодов осваивать новые участки, повышать качество меда, активнее заключать соглашения на получение субсидий.

 — Чтобы быстрее решать проблемы, пчеловодам надо объединиться в гильдию и не только выходить с брендовой продукцией на местный рынок, но и поставлять ее в соседние регионы, в западную часть страны, за рубеж. Тем более что наш мед, качественный и расфасованный в мелкую тару, готовы приобретать оптовики из Китая, Японии, Южной Кореи, заинтересовались им и в Европе. Значит, нужно наладить переработку, возродить заготконторы, создать собственный сайт. Без рекламы в социальных сетях не обойтись.

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