В Приморье откроется цех по фасовке уникального меда
Накануне сезона медосбора приморские пчеловоды обсудили проблемы пасечников, сообщает ИА «Дейта».
Накануне сезона медосбора приморские пчеловоды обсудили проблемы пасечников, сообщает ИА «Дейта».
Напомним, что в ближайшее время перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов и экологии, будет дополнен тремя породами липы — амурской, маньчжурской и Таке, вырубку которых в крае запретят в интересах приморских пчеловодов.
По инициативе губернатора Владимира Миклушевского главы Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной области предложили включить три вида липы, произрастающих на территории Дальнего Востока, в перечень пород деревьев, запрещённых к вырубке.
В октябре 2016 года Владимир Миклушевский подписал распоряжение о внесении изменений в «Лесной план Приморского края на 2009−2018 годы». Согласно документу, расширены так называемые «зоны покоя», где запрещена промышленная вырубка липы. Теперь «зоны покоя» устанавливаются на большей части территории Приморского края на лесных участках с преобладанием липы.
Столь значительные префенции помогают в сохранении пчеловодства в Приморском крае и реализации меда, о чем шла речь на собрании приморских (преимущественно уссурийских, естественно) пасечников в Приморской сельхозакадемии.
Выяснилось, что проблем с получением мест для торговли медом на городских ярмарках края у пчеловодов теперь нет. Например, с августа по декабрь свою продукцию на центральной площади Уссурийска четыре дня в неделю предлагали 12−14 человек, в сентябре их число было рекордным — 25. Высокая конкуренция «выдавила» производителей, представивших небольшой ассортимент и невкусный, хоть и качественный мед.
Кроме того, в селе Степном Уссурийского городского округа скоро откроется цех по переработке и фасовке меда. Предприятие готово закупать его в больших количествах.
А председатель ООО «Сокол» Вячеслав Кононенко сообщил:
— Свой цех по переработке и фасовке продукции пчеловодства мы открыли в Уссурийске около четырех лет назад. Принимаем мед по 160 рублей за килограмм.
Большой интерес у собравшихся в сельхозакадемии пчеловодов вызвала информация кандидата сельскохозяйственных наук Елены Пулинец о зависимости продаж от упаковки продукции и ассортимента. Как выяснилось, одним только качеством сейчас покупателя не взять. Чем больше сортов меда, расфасованного в разные по объему емкости, предлагает производитель, тем на большую выручку он может рассчитывать. Трехлитровые банки нынче не в моде. На выбор потребителей влияют разные мелочи: наличие этикеток, красивая выкладка, образцовый порядок на прилавке.
Ректор ПГСХА Андрей Комин призвал пчеловодов осваивать новые участки, повышать качество меда, активнее заключать соглашения на получение субсидий.
— Чтобы быстрее решать проблемы, пчеловодам надо объединиться в гильдию и не только выходить с брендовой продукцией на местный рынок, но и поставлять ее в соседние регионы, в западную часть страны, за рубеж. Тем более что наш мед, качественный и расфасованный в мелкую тару, готовы приобретать оптовики из Китая, Японии, Южной Кореи, заинтересовались им и в Европе. Значит, нужно наладить переработку, возродить заготконторы, создать собственный сайт. Без рекламы в социальных сетях не обойтись.