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05:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Дешевое жилье для льготников появится в Хабаровске к концу года

Первый такой дом строится в новом квартале «Березки».

Первый девятиэтажный кирпичный дом на 276 квартир в хабаровском квартале «Березки» планируется сдать в эксплуатацию в декабре. Жилье здесь получат в основном льготные категории граждан, большинство из которых — молодые семьи, сообщает портал «Губерния».

Дом в новом квартале микрорайона Ореховая сопка начали строить осенью прошлого года. Цена за квадратный метр составляет всего 35 тысяч рублей. Уменьшить стоимость жилья застройщик смог благодаря субсидии из краевого бюджета в размере 160 млн рублей.

Кроме жилых домов здесь построят и социальные объекты.

«В центре микрорайона будет детский сад на 350 мест, под него мы выделили гектар. Также будет два пешеходных бульвара», — рассказал заместитель министра строительства Хабаровского края Александр Селеменев.

На бульварах планируется посадить березовые аллеи, поэтому квартал и получил название «Березки».

Несмотря на то, что квартиры в этом доме относятся к жилью экономкласса, здание решили строить не из панелей, а из кирпича.

«Это самый надежный материал на сегодняшний день. Сдача кирпичного дома на 15 тысяч квадратных метров планируется в конце года, в декабре, и еще три месяца у нас будет на передачу квартир дольщикам по договору», — отметил директор ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин.

Сейчас в правительстве Хабаровского края рассматривается возможность строительства дома эконом-класса и в Комсомольске-на-Амуре.

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