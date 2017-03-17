Омские судебные приставы за год взыскали почти 6 миллиардов
1,5 миллиарда рублей было направлено в консолидированный бюджет Российской Федерации.
1,5 миллиарда рублей было направлено в консолидированный бюджет Российской Федерации.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области подвели итоги прошедшего, 2016 года. Обнародовали итоги на заседании коллегии, посвященной итогам работы за прошлый год.
Всего за год в структурных подразделениях находилось 1 021 410 исполнительных производств -это на 40 955 меньше, чем в 2015 году.
Руководитель Управления ФССП России по Омской области, главный судебный пристав региона Владимир Витрук отметил, что хоть количество возбужденных исполнительных производств снизилась в 2016 году на 4%, нагрузка на приставов осталась прежней.
В среднем на исполнении было 3 180 производств в год, тогда как в 2015 году приходилось 3 207. Однако результативность повысилась: в 2016 году было окончено и прекращено 679,7 тысяч производств, а в 2015 году 662,8 тысяч.
Всего за 12 месяцев ушедшего года судебные приставы взыскали 5 миллиардов 778 миллионов рублей. Отметим, это на 210 миллионов больше, чем в 2015 году. В консолидированный бюджет Российской Федерации был перечислен 1 миллиард 584 миллиона рублей. Среди них 667 миллионов налоговых задолженностей, 492 миллиона обязательных плажетей, 279,5 миллионов административных штрафов, 129,5 миллионов исполнительного сбора.