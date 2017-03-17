Омские судебные приставы за год взыскали почти 6 миллиардов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области подвели итоги прошедшего, 2016 года. Обнародовали итоги на заседании коллегии, посвященной итогам работы за прошлый год.

Всего за год в структурных подразделениях находилось 1 021 410 исполнительных производств -это на 40 955 меньше, чем в 2015 году.

Руководитель Управления ФССП России по Омской области, главный судебный пристав региона Владимир Витрук отметил, что хоть количество возбужденных исполнительных производств снизилась в 2016 году на 4%, нагрузка на приставов осталась прежней.

В среднем на исполнении было 3 180 производств в год, тогда как в 2015 году приходилось 3 207. Однако результативность повысилась: в 2016 году было окончено и прекращено 679,7 тысяч производств, а в 2015 году 662,8 тысяч.

Всего за 12 месяцев ушедшего года судебные приставы взыскали 5 миллиардов 778 миллионов рублей. Отметим, это на 210 миллионов больше, чем в 2015 году. В консолидированный бюджет Российской Федерации был перечислен 1 миллиард 584 миллиона рублей. Среди них 667 миллионов налоговых задолженностей, 492 миллиона обязательных плажетей, 279,5 миллионов административных штрафов, 129,5 миллионов исполнительного сбора.