В Уфе состоится ярмарка промышленных вакансий

В числе предлагаемых вакансий — ведущий инженер, водитель автомобиля, грузчик, инженер, инженер-конструктор, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь и тракторист.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.