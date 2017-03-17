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07:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится ярмарка промышленных вакансий

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 23 марта состоится ярмарка вакансий предприятий промышленности. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

В числе предлагаемых вакансий — ведущий инженер, водитель автомобиля, грузчик, инженер, инженер-конструктор, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь и тракторист.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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