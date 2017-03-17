Приоритет в господдержке будет отдаваться моногородам в Иркутской области
Губернатор рассказал о планах развития промышленной политики.
Губернатор рассказал о планах развития промышленной политики.
Глава региона Сергей Левченко во время послания о положении дел в регионе сообщил, что в 2016 году принят закон «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», в рамках которого создан региональный Фонд развития промышленности. Этот механизм позволит создать совместную систему финансирования производственных проектов за счет федерального и регионального источников. При этом соотношение софинансирования будет 70% на 30%. Губернатор также назвал стратегическим направлением моногорода Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области совместно с Корпорацией развития Иркутской области эффективно организовать работу Фонда развития промышленности Иркутской области как института поддержки промышленных предприятий.
«Обеспечить максимальную прозрачность его работы и ежеквартальную публичную отчетность. К этой работе необходимо активно подключить и недавно созданное агентство по привлечению инвестиций», — считает губернатор.
Одна из важных задач, которую необходимо решить в ближайшее время, — содействие созданию и развитию малых технологических предприятий. На территории Иркутской области действует множество механизмов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, включающих имущественные, финансовые, налоговые меры. Есть перечень направлений, реализуемых инфраструктурой поддержки предпринимательства (фонды поддержки, гарантийный фонд, микрофинансовые организации).
«Что-то было создано до нас,
Губернатор отметил, что в моногородах Иркутской области сейчас тестируют принципы проектного управления, что позволяет максимально конкретизировать задачу через целевые показатели и четко определенные сроки. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области должны обеспечить приоритетность моногородов при предоставлении мер государственной поддержки и реализации государственных программ Иркутской области, а также направить заявку на создание территорий опережающего
Напомним, первым резидентом ТОСЭР в сентябре 2016 года стало ООО «СмартСинтез» с инвестиционным проектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств. В декабре 2016 года было подписано соглашение со вторым резидентом ТОСЭР в моногороде
Для обеспечения функционирования ТОСЭР в регионе разработана необходимая