Приоритет в господдержке будет отдаваться моногородам в Иркутской области

Глава региона Сергей Левченко во время послания о положении дел в регионе сообщил, что в 2016 году принят закон «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», в рамках которого создан региональный Фонд развития промышленности. Этот механизм позволит создать совместную систему финансирования производственных проектов за счет федерального и регионального источников. При этом соотношение софинансирования будет 70% на 30%. Губернатор также назвал стратегическим направлением моногорода Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области совместно с Корпорацией развития Иркутской области эффективно организовать работу Фонда развития промышленности Иркутской области как института поддержки промышленных предприятий.

«Обеспечить максимальную прозрачность его работы и ежеквартальную публичную отчетность. К этой работе необходимо активно подключить и недавно созданное агентство по привлечению инвестиций», — считает губернатор.

Одна из важных задач, которую необходимо решить в ближайшее время, — содействие созданию и развитию малых технологических предприятий. На территории Иркутской области действует множество механизмов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, включающих имущественные, финансовые, налоговые меры. Есть перечень направлений, реализуемых инфраструктурой поддержки предпринимательства (фонды поддержки, гарантийный фонд, микрофинансовые организации).

«Что-то было создано до нас, что-то создали мы. Сейчас перед нами стоит иная задача — нужно сделать так, чтобы этот механизм эффективно заработал. Поручаю правительству Иркутской области до конца 2017 года сформировать систему выращивания малых технологических предприятий, предусматривающую использование механизмов поддержки федерального и регионального уровня на всех этапах развития компаний: старт, становление, рост, расширение. Прошу совместно с экспертами, научным и предпринимательским сообществом изучить рынок оборудования, определить перечень технологий, в которых нуждается малый бизнес, — сказал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что в моногородах Иркутской области сейчас тестируют принципы проектного управления, что позволяет максимально конкретизировать задачу через целевые показатели и четко определенные сроки. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области должны обеспечить приоритетность моногородов при предоставлении мер государственной поддержки и реализации государственных программ Иркутской области, а также направить заявку на создание территорий опережающего социально-экономического развития в Байкальске, отметил Сергей Левченко. По Саянску такая заявка уже подана.

Напомним, первым резидентом ТОСЭР в сентябре 2016 года стало ООО «СмартСинтез» с инвестиционным проектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств. В декабре 2016 года было подписано соглашение со вторым резидентом ТОСЭР в моногороде Усолье-Сибирское — ООО «СБТ-Иркутск». Предприятие представило инвестиционный проект по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна.