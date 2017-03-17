Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Три года не с Украиной: что крымчане думают о жизни в России
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
На телеканале Россия стартует супершоу «Танцуют все!» 0+
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
07:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Приоритет в господдержке будет отдаваться моногородам в Иркутской области

Губернатор рассказал о планах развития промышленной политики.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава региона Сергей Левченко во время послания о положении дел в регионе сообщил, что в 2016 году принят закон «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», в рамках которого создан региональный Фонд развития промышленности. Этот механизм позволит создать совместную систему финансирования производственных проектов за счет федерального и регионального источников. При этом соотношение софинансирования будет 70% на 30%. Губернатор также назвал стратегическим направлением моногорода Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области совместно с Корпорацией развития Иркутской области эффективно организовать работу Фонда развития промышленности Иркутской области как института поддержки промышленных предприятий.

«Обеспечить максимальную прозрачность его работы и ежеквартальную публичную отчетность. К этой работе необходимо активно подключить и недавно созданное агентство по привлечению инвестиций», — считает губернатор.

Одна из важных задач, которую необходимо решить в ближайшее время, — содействие созданию и развитию малых технологических предприятий. На территории Иркутской области действует множество механизмов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, включающих имущественные, финансовые, налоговые меры. Есть перечень направлений, реализуемых инфраструктурой поддержки предпринимательства (фонды поддержки, гарантийный фонд, микрофинансовые организации).

«Что-то было создано до нас, что-то создали мы. Сейчас перед нами стоит иная задача — нужно сделать так, чтобы этот механизм эффективно заработал. Поручаю правительству Иркутской области до конца 2017 года сформировать систему выращивания малых технологических предприятий, предусматривающую использование механизмов поддержки федерального и регионального уровня на всех этапах развития компаний: старт, становление, рост, расширение. Прошу совместно с экспертами, научным и предпринимательским сообществом изучить рынок оборудования, определить перечень технологий, в которых нуждается малый бизнес, — сказал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что в моногородах Иркутской области сейчас тестируют принципы проектного управления, что позволяет максимально конкретизировать задачу через целевые показатели и четко определенные сроки. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области должны обеспечить приоритетность моногородов при предоставлении мер государственной поддержки и реализации государственных программ Иркутской области, а также направить заявку на создание территорий опережающего социально-экономического развития в Байкальске, отметил Сергей Левченко. По Саянску такая заявка уже подана.

Напомним, первым резидентом ТОСЭР в сентябре 2016 года стало ООО «СмартСинтез» с инвестиционным проектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств. В декабре 2016 года было подписано соглашение со вторым резидентом ТОСЭР в моногороде Усолье-Сибирское — ООО «СБТ-Иркутск». Предприятие представило инвестиционный проект по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна.

Для обеспечения функционирования ТОСЭР в регионе разработана необходимая нормативно-правовая база, на сайте областного Минэкономразвития и на инвестиционном портале Иркутской области размещены баннеры ТОСЭР «Усолье-Сибирское», в том числе онлайн-калькулятор льгот.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маршрут выходного дня: покоряем трассу Большого Альпинистского Марафона
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
США ждут от Китая и РФ более активных действий в отношении КНДР
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь