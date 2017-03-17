Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный эксперт: армия РФ не продержится против ВСУ больше суток
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
06:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский аквапарк защитят дамбой

Строительство защитного сооружения уже началось.

Источник: Reuters

Дамба высотой до пяти метров появится в районе хабаровского аквапарка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, что в середине февраля на участке в районе улицы Пионерской, где в будущем появится аквапарк, начались подготовительные работы.

Как сообщают «Хабаровские вести», сейчас рабочие приступили к возведению дамбы.

«Дамба сможет защитить аквапарк от подтопления. Высота ее здесь запланирована до пяти метров. Склон, который непосредственно будет граничить с аквапарком, отсыплем щебнем более мелкой фракции. И еще потребуется до 15 тысяч кубометров песка. В песчано-гравийном теле дамбы предстоит проложить все инженерные коммуникации», — рассказал заместитель директора МУП «Дорремстрой» Александр Осадчий.

По его словам, вдоль прибрежной линии предстоит отсыпать 14 тысяч кубометров скальника.

Чтобы ускорить берегоукрепительные работы, предприятие разбирает на берегу снежные завалы. Когда завершится отсыпка скальника, его уплотнят, и он послужит дорогой для подвоза и укладки остальных материалов.

Напомним, что проект торгово-развлекательного комплекса с аквапарком поступил в городскую администрацию осенью прошлого года. В мэрии объект раскритиковали и предложили значительно сократить торговую зону.

В этом случае проект стал бы нерентабельным для южнокорейского инвестора — компании Meritz, которая должна была вложить основные средства (70%) в строительство аквапарка. Еще 30% расходов брала на себя группа компаний «Невада».

Как позже заявили представители мэрии, официально в выдаче разрешения на строительство аквапарка было отказано по трем причинам: недостаточное количество парковочных мест, выход объекта за пределы арендуемого участка и отсутствие защитных мероприятий на случай наводнения.

Ситуация привлекла внимание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. После его вмешательства проект был доработан, и застройщику (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что попытаются вернуть корейского инвестора.

В начале февраля по факту незаконных требований городской администрации во время согласования проекта аквапарка было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасатели из Хабаровского края отработали действия по подрыву ледовых заторов в руслах рек
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
США ждут от Китая и РФ более активных действий в отношении КНДР
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь