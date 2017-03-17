Хабаровский аквапарк защитят дамбой

Дамба высотой до пяти метров появится в районе хабаровского аквапарка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, что в середине февраля на участке в районе улицы Пионерской, где в будущем появится аквапарк, начались подготовительные работы.

Как сообщают «Хабаровские вести», сейчас рабочие приступили к возведению дамбы.

«Дамба сможет защитить аквапарк от подтопления. Высота ее здесь запланирована до пяти метров. Склон, который непосредственно будет граничить с аквапарком, отсыплем щебнем более мелкой фракции. И еще потребуется до 15 тысяч кубометров песка. В песчано-гравийном теле дамбы предстоит проложить все инженерные коммуникации», — рассказал заместитель директора МУП «Дорремстрой» Александр Осадчий.

По его словам, вдоль прибрежной линии предстоит отсыпать 14 тысяч кубометров скальника.

Чтобы ускорить берегоукрепительные работы, предприятие разбирает на берегу снежные завалы. Когда завершится отсыпка скальника, его уплотнят, и он послужит дорогой для подвоза и укладки остальных материалов.

Напомним, что проект торгово-развлекательного комплекса с аквапарком поступил в городскую администрацию осенью прошлого года. В мэрии объект раскритиковали и предложили значительно сократить торговую зону.

В этом случае проект стал бы нерентабельным для южнокорейского инвестора — компании Meritz, которая должна была вложить основные средства (70%) в строительство аквапарка. Еще 30% расходов брала на себя группа компаний «Невада».

Как позже заявили представители мэрии, официально в выдаче разрешения на строительство аквапарка было отказано по трем причинам: недостаточное количество парковочных мест, выход объекта за пределы арендуемого участка и отсутствие защитных мероприятий на случай наводнения.

Ситуация привлекла внимание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. После его вмешательства проект был доработан, и застройщику (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что попытаются вернуть корейского инвестора.

В начале февраля по факту незаконных требований городской администрации во время согласования проекта аквапарка было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».