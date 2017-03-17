Хабаровский аквапарк защитят дамбой
Строительство защитного сооружения уже началось.
Строительство защитного сооружения уже началось.
Дамба высотой до пяти метров появится в районе хабаровского аквапарка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
Напомним, что в середине февраля на участке в районе улицы Пионерской, где в будущем появится аквапарк, начались подготовительные работы.
Как сообщают «Хабаровские вести», сейчас рабочие приступили к возведению дамбы.
«Дамба сможет защитить аквапарк от подтопления. Высота ее здесь запланирована до пяти метров. Склон, который непосредственно будет граничить с аквапарком, отсыплем щебнем более мелкой фракции. И еще потребуется до 15 тысяч кубометров песка. В
По его словам, вдоль прибрежной линии предстоит отсыпать 14 тысяч кубометров скальника.
Чтобы ускорить берегоукрепительные работы, предприятие разбирает на берегу снежные завалы. Когда завершится отсыпка скальника, его уплотнят, и он послужит дорогой для подвоза и укладки остальных материалов.
Напомним, что проект
В этом случае проект стал бы нерентабельным для южнокорейского инвестора — компании Meritz, которая должна была вложить основные средства (70%) в строительство аквапарка. Еще 30% расходов брала на себя группа компаний «Невада».
Как позже заявили представители мэрии, официально в выдаче разрешения на строительство аквапарка было отказано по трем причинам: недостаточное количество парковочных мест, выход объекта за пределы арендуемого участка и отсутствие защитных мероприятий на случай наводнения.
Ситуация привлекла внимание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. После его вмешательства проект был доработан, и застройщику (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что попытаются вернуть корейского инвестора.
В начале февраля по факту незаконных требований городской администрации во время согласования проекта аквапарка было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».