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06:36 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители четырех районов Уфы временно останутся без воды — «Уфаводоканал»

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды в Уфе на следующей неделе из-за проведения ремонтных работ.

Источник: Башинформ

21 марта в Калининском районе с 10 до 16 часов будет отключена холодная вода по следующим адресам: ул. Ферина, 34, 36, 38, 40, 42, 44; ул. Верещагина, 26, 28, 28а, 30; ул. Бобруйская, 27а, 29, 38; переулок Железнодорожный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а; бульвар Тухвата Янаби, 53а.

В Кировском районе в этот же день с 10 до 20 часов холодное водоснабжение отключат по адресам: ул. Пугачева, 15а, 15 г, 17, 17ж, 18ж, 19ж, 21ж, 21/2, 27ж, 29ж, 33 В, 102, 112/1, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120 В, 120/1, 122б, 122 В, 122, 124, 126, 128/1, 132, 132 В, 132д, 132 г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2; ул. Испытателей, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; пер. Альпийский, 1/1, 8, 10, 2, 11, 14;.

22 марта в Калининском районе с 10 до 20 часов отключат холодную воду у следующих потребителей: ул. Черниковская, 3/1, 5/1, 9, 9/1; ул. Калинина, 76, 78, 80, 81, 82, 82а, 82/1, 83, 84, 87; ул. Черниковская, 7/1.

В Советском районе 22 марта с 10 до 22 часов без холодной воды останутся жильцы домов на проспекте Октября, 13, 13/1, 15; ул. Халтурина, 57, 59.

23 марта в Уфе запланировано четыре отключения холодной воды. Так, с 10 до 20 часов в Советском районе отключат воду на ул. С. Злобина, 5/1, ул. Баргузинская, 8, а также на ул. Р. Зорге, 40/1, 40/2, 338/1, 38/2, 38/3, 36/2.

В Калининском районе с 10 до 16 часов будет отключена горячая и холодная вода на ул. Вологодская, 17, 19, 19/2, 21, 23; ул. Кольцевая, 204; ул. Ушакова, 68, 70, 74.

В Ленинском районе 23 марта с 11 до 23 часов отключат горячую и холодную воду на ул. Ак-Идель, 3, 4, 6 и ул. Лесозаводская, 1/1.

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