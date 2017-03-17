Cкоростной поезд будет курсировать между Алматы и Ташкентом

Между Алматы и Ташкентом будет курсировать скоростной поезд «Тұлпар-Тальго», сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Железнодорожные компании двух стран договорились о взаимном предоставлении скидок в размере 70 процентов на места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями и сопровождающим их лицам, о порядке перевозки багажа и грузобагажа и о периодичности курсирования пассажирского поезда №½ сообщением «Алматы-Ташкент».

«Напомним, что накануне праздника Наурыз запускается международный пассажирский поезд №½ сообщением “Алматы-Ташкент”, состоящий из вагонов “Тұлпар-Тальго” новой модификации с широким кузовом. Поезд отправляется из Алматы по понедельникам и субботам, из Ташкента по вторникам и воскресениям. Время в пути около 16 часов 30 минут. Стоянки в пути следования: Отар, Чу, Тараз, Шымкент, Сарыагаш и Ташкент», — добавили в компании.