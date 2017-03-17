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07:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Пенсионном фонде назвали основные задачи на 2017 год

Главной задачей Пенсионного фонда Украины на 2017 год остается стабильное финансирование пенсионных выплат.

Источник: Telegraf.com.ua

Главными задачами и приоритетами деятельности для Пенсионного фонда Украины на 2017 год являются обеспечение устойчивого финансирования пенсионных выплат, предотвращение коррупционных проявлений, дальнейшие шаги по легализации занятости населения. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

«О приоритетах работы Фонда на 2017 год. Безусловно, главной нашей задачей на 2017 год остается стабильное финансирование пенсионных выплат, и хочу подчеркнуть, что сейчас мы полностью и своевременно обеспечиваем финансирование текущих пенсионных выплат, у нас нет здесь никаких сбоев», — сказал Зарудный.

К другим приоритетам деятельности ПФУ на 2017 год, по словам Зарудного, относятся:

  • дальнейшее развитие пенсионной системы и укрепление ее финансовой стабильности;
  • повышение прозрачности деятельности Пенсионного фонда;
  • совершенствование системы функционирования и предоставления услуг; дальнейшая легализация занятости населения;
  • предотвращение коррупционных проявлений в деятельности Пенсионного фонда;
  • совершенствование организационной структуры;
  • укрепление кадрового потенциала, сокращение его административных расходов.

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