В Пенсионном фонде назвали основные задачи на 2017 год
Главной задачей Пенсионного фонда Украины на 2017 год остается стабильное финансирование пенсионных выплат.
Главной задачей Пенсионного фонда Украины на 2017 год остается стабильное финансирование пенсионных выплат.
Главными задачами и приоритетами деятельности для Пенсионного фонда Украины на 2017 год являются обеспечение устойчивого финансирования пенсионных выплат, предотвращение коррупционных проявлений, дальнейшие шаги по легализации занятости населения. Об этом в четверг на
«О приоритетах работы Фонда на 2017 год. Безусловно, главной нашей задачей на 2017 год остается стабильное финансирование пенсионных выплат, и хочу подчеркнуть, что сейчас мы полностью и своевременно обеспечиваем финансирование текущих пенсионных выплат, у нас нет здесь никаких сбоев», — сказал Зарудный.
К другим приоритетам деятельности ПФУ на 2017 год, по словам Зарудного, относятся: