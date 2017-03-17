Бензин подорожал на двух АЗС в Казахстане

Очередное повышение цен на бензин произошло на нескольких АЗС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Литр топлива АИ-92 и АИ-95 подорожал на автозаправках Helios на 1 тенге, со 142 до 143 тенге и со 154 до 155 тенге соответственно. АИ-98 подорожал до 165 тенге, АИ-98 Prime до 173 тенге. На заправках «Казмунайгаз литр АИ-92 после недавной коррекции со 139 до 141 тенге вновь вырос, на этот раз до 143 тенге. АИ-95 подорожал до 155 тенге, АИ-98 по-прежнему стоит 162 тенге.

Цены на АЗС Sinooil, Royal Petrol и «Лукойл» остались без изменений. На Sinooil АИ-92 стоит 143 тенге, АИ-95 — 155 тенге. Royal Petrol продолжает продавать АИ-92 по 140 тенге, АИ-95 по 155 тенге, АИ-98 по 165 тенге. «Лукойл продает бензин АИ-92 по 145 тенге за литр.