Бензин подорожал на двух АЗС в Казахстане
Одна из АЗС сделала это второй раз за небольшой промежуток времени.
Одна из АЗС сделала это второй раз за небольшой промежуток времени.
Очередное повышение цен на бензин произошло на нескольких АЗС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Литр топлива АИ-92 и АИ-95 подорожал на автозаправках Helios на 1 тенге, со 142 до 143 тенге и со 154 до 155 тенге соответственно. АИ-98 подорожал до 165 тенге, АИ-98 Prime до 173 тенге. На заправках «Казмунайгаз литр АИ-92 после недавной коррекции со 139 до 141 тенге вновь вырос, на этот раз до 143 тенге. АИ-95 подорожал до 155 тенге, АИ-98
Цены на АЗС Sinooil, Royal Petrol и «Лукойл» остались без изменений. На Sinooil АИ-92 стоит 143 тенге, АИ-95 — 155 тенге. Royal Petrol продолжает продавать АИ-92 по 140 тенге, АИ-95 по 155 тенге, АИ-98 по 165 тенге. «Лукойл продает бензин АИ-92 по 145 тенге за литр.