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07:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Доставку суши в Красноярске оштрафовали за неправильно приготовленные роллы

Один из жителей написал заявление в Роспотребнадзор.

Красноярскую доставку суши оштрафовали на 10,5 тысяч рублей за неправильные ингредиенты в роллах. На одну из интернет-компаний пожаловался житель Красноярска. Мужчину смутило, что при приготовлении продуктов более качественные продукты заменяются другими. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Клиент заметил, что сушисты заменяли мясо краба приготовлении «Дракона» на крабовую пасту, а в роллы «Аляска» и «Сяки-Икура маки» и вовсе забыли положить главный компонент — лосось.

«В составе роллов “Калифорния” допускается использование майонезного соуса, не заявленного в рецептуре», — рассказали в Роспотребнадзоре.

При проверке сотрудникам ведомства не предоставили никаких технологических документов. Кроме того, изготовитель не осуществлял органолептическую оценку качества готовых блюд. Теперь бизнесмен должен будет выплатить крупный штраф.

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