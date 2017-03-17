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07:55 (мск), источник: dostup1.ru

Крупная белорусская компания намерена инвестировать в Магнитогорск до 20 млн евро

В металлургической столице Челябинской области создадут новое химическое производство и построят логистический центр.

Источник: Reuters

Крупная белорусская компания «ТехноХимРеагентБел» намерена инвестировать в Магнитогорск до 20 млн евро — об этом заявил ее гендиректор Игорь Господинов на переговорах с главой Челябинской области Борисом Дубровским, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Компания занимается производством реагентов по эксклюзивным европейским технологиям и оборудованием для водоподготовки и очистки сточных вод. У нее есть филиалы в Беларуси, Украине, России и Казахстане. В недалеком будущем белорусское производство может появиться и в Магнитогорске.

«Мы работаем в Челябинске и понимаем, какой потенциал есть в регионе. Поэтому мы рассматриваем возможность инвестирования на первоначальном этапе в строительство логистического центра порядка 6,5 млн евро, в дальнейшем уровень инвестиций может вырасти до 17−20 млн евро, которые планируется вложить в создание производства химических реагентов и инженерного центра», — отметил Господинов.

В настоящее время инвесторы рассматривают возможность размещения производства на базе индустриального парка «ММК-Метиз».

«Компания занимается производством различных химических веществ, которые используются для водоподготовки в нескольких сферах. Это водоканалы — жилищная сфера, металлургия, энергетика и другие. Кроме того, она использует современные европейские технологии, поэтому в контексте развития химической отрасли в регионе нам этот проект интересен», — добавил директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

В пятницу, 17 марта, руководители «ТехноХимРеагентБел» посетят Магнитогорск с рабочим визитом для ознакомления с возможностями парка.

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