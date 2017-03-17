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09:32 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Содержание стадиона «Нижний Новгород» обойдется в 350 млн в год

Депутаты подсчитали годовую стоимость эксплуатации стадиона на Стрелке.

Источник: Reuters

Содержание стадиона «Нижний Новгород» обойдется примерно в 350 млн рублей в год, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на и.о. министра спорта Нижегородской области Алексея Москвина.

На заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона 16 марта он рассказал о примерных подсчетах в части эксплуатации сооружения. Так, на зарплату сотрудникам в среднем будет уходить 49,3 млн рублей, размер коммунальных платежей составит 59,3 млн рублей, налоги — 4,6 млн рублей. Кроме того, потребуются средства на оплату обслуживания инженерных систем, которые после Чемпионата мира будут переданы на аутсорсинг. Общая стоимость эксплуатации стадиона в год будет составлять 348,5 млн рублей. Также Москвин уточнил, что еще 160 млн рублей потребуется на покупку инженерного оборудования, которое во время проведения мундиаля будет сдаваться в аренду.

После ЧМ-2018 площади стадиона планируют сдавать в аренду, что позволит получать около 260 млн рублей в год. Члены комитета усомнились, что за счет аренды удастся получать указанную сумму. Депутаты отметили, что для решения вопроса последующей эксплуатации стадиона необходим бизнес-план. К обсуждению вопроса решили вернуться через месяц.

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