Содержание стадиона «Нижний Новгород» обойдется в 350 млн в год

Содержание стадиона «Нижний Новгород» обойдется примерно в 350 млн рублей в год, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на и.о. министра спорта Нижегородской области Алексея Москвина.

На заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона 16 марта он рассказал о примерных подсчетах в части эксплуатации сооружения. Так, на зарплату сотрудникам в среднем будет уходить 49,3 млн рублей, размер коммунальных платежей составит 59,3 млн рублей, налоги — 4,6 млн рублей. Кроме того, потребуются средства на оплату обслуживания инженерных систем, которые после Чемпионата мира будут переданы на аутсорсинг. Общая стоимость эксплуатации стадиона в год будет составлять 348,5 млн рублей. Также Москвин уточнил, что еще 160 млн рублей потребуется на покупку инженерного оборудования, которое во время проведения мундиаля будет сдаваться в аренду.