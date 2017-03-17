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08:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Северных начнут строить кирпичные многоэтажки

Планируется, что новые многоквартирные дома будут экономкласса.

Речь идет о территории в границах улиц Герцена — 3-я Северная — Орджоникидзе — 1-я Северная, в районе гостиницы «Шато». Как рассказал на публичных слушаниях представитель «Треста-4» Сергей Шулепов, первый 9-этажный дом начнет строить компания «Стройпромсиб» уже в мае-июне этого года, пишет НГС, после чего начнется возведение 2-й очереди. В итоге дом будет Г-образным.

При этом собственно проект многоэтажки находится еще на стадии разработки. Стоимость «квадрата» для продажи горожанам пока не установлена, известно только, что это будет жилье экономкласса, а себестоимость составит около 34−35 тысяч рублей.

 — Будем делать в две очереди, сначала первая (2 подъезда), потом снесем часть домов и вторую с поворотом построим. Жилье будет экономкласса, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. По площади сложно сказать, 1-комнатные — 40 кв. м., — цитирует издание директора «Стройпромсиба» Владимира Сайца.

Кроме того, в дальнейшем появится еще несколько более высоких домов по соседству, если удастся выкупить землю. Тогда к стройке подключится и сам «Трест-4» в качестве генподрядчика для возведения еще четырех объектов с выходом жилья 28 тысяч рублей за «квадрат», этажность пока не определена.

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