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09:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Крупную птицефабрику в Канске потребовали признать банкротом

Предприятие является «дочкой» птицефабрики «Шушенская».

Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю подала иск с требованием признать банкротом птицефабрику «Канская». Заявление направлено в региональный арбитраж, пишет «КоммерсантЪ».

Известно, что 100% активов компании принадлежит АО «Шушенская птицефабрика». Долг предприятия перед налоговыми структурами не уточняется.

Напомним, птицефабрика в Шушенском также проходит процедуру банкротства. Признать компанию неплатежеспособной требует новосибирский «32 Зернопродукт». В июне прошлого года суд взыскал с птицефабрики 33 млн рублей вексельного долга в пользу истца и обязал заплатить 180 тысяч рублей в счет расходов. Однако бизнесмены лишь частично выполнили требования.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка птицефабрики «Канская» составила 873,2 млн рублей, а чистая прибыль — всего 296 тысяч рублей.

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