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08:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Муниципалитеты Башкирии получат 1 млрд рублей на благоустройство дворов и скверов

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в этом году направят более 1 млрд рублей. Субсидии из республиканского бюджета получат 23 муниципалитета: 9 городских округов и 14 городских поселений республики.

Объем финансирования муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды составит в текущем году 1 млрд 32 млн рублей. Из них 856,64 млн рублей — средства федерального бюджета, 175,45 млн рублей — средства регионального бюджета.

При этом две трети объема субсидии должны быть направлены на проведение мероприятий по благоустройству дворов многоквартирных домов. Одна треть — на благоустройство общественных территорий: набережной, площади или сквера.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворов включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень включает в себя оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, а также устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Башкортостана, муниципалитеты, участвующие в программе, должны до 1 апреля разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год. Не позднее 25 мая, с учетом результатов общественного обсуждения, ее утвердить.

До 1 июля муниципалитетам необходимо подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории и до 31 декабря завершить реализацию своей программы.

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