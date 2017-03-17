Муниципалитеты Башкирии получат 1 млрд рублей на благоустройство дворов и скверов

Объем финансирования муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды составит в текущем году 1 млрд 32 млн рублей. Из них 856,64 млн рублей — средства федерального бюджета, 175,45 млн рублей — средства регионального бюджета.

При этом две трети объема субсидии должны быть направлены на проведение мероприятий по благоустройству дворов многоквартирных домов. Одна треть — на благоустройство общественных территорий: набережной, площади или сквера.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворов включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень включает в себя оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, а также устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Башкортостана, муниципалитеты, участвующие в программе, должны до 1 апреля разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год. Не позднее 25 мая, с учетом результатов общественного обсуждения, ее утвердить.