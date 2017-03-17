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10:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани отремонтируют 500 домов

КРАСНОДАР, 17 марта, РИА ФедералПресс. В течение 2017 года в Краснодарском крае планируется провести капитальный ремонт более 500 многоквартирных домов. Об этом заявил вице-губернатор Андрей Алексеенко во время рабочей поездки в Сочи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, Алексеенко подчеркнул, что доверие жителей к программе капремонта растет.

«На 2017 год у нас запланировано порядка одного миллиарда рублей на ремонт — а это более 500 многоквартирных домов. Это достаточно большие объемы работ: это и кровли, и электрика, это системы водоснабжения и водоотведения, и совершенно новые лифты с энергосберегающими технологиями и высокими сроками эксплуатации», — подчеркнул вице-губернатор.

Как писал «ФедералПресс» ранее, до 1 августа в Краснодаре планируется провести капитальный ремонт 122 многоквартирных домов. Отметим, что по состоянию на 1 февраля ремонтные работы завершались уже в 17 домах, еще три дома были готовы полностью.

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