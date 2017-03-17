В Екатеринбурге обещают не допустить задержек зарплат транспортникам

В Екатеринбурге, несмотря на ряд связанных с кадрами и недофинансированием муниципальных транспортных предприятиях трудностей, они продолжают добросовестно выполнять свою работу, а ситуация остаётся стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

В администрации города и в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении (ЕМУП ТТУ) опровергают сообщения о том, что транспортные предприятия города находятся в кризисном состоянии и предстоят задержки заработной платы для сотрудников.

«Задержек по зарплате в муниципальных транспортных предприятиях нет и не прогнозируются», — подчеркнул председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов.

«Муниципальные транспортные предприятия осуществляют деятельность в рабочем режиме согласно установленным планам по выпуску и пробегу. Задержек по зарплате или иным социальным выплатам на предприятии нет», — пояснил гендиректор ЕМУП ТТУ Сергей Нугаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники транспортных муниципальных предприятий намерены провести протестный митинг на Площади обороны 28 марта. Они требуют прекратить задержки заработной платы, а также её повышения и сохранения рабочих мест. По данным профсоюза транспортников общая задолженность ЕМУП ТТУ и муниципального объединения автобусных предприятий (МОАП) перед кредиторами составляет порядка одного миллиарда рублей.

Напомним, что у предприятий неоднократно возникали хозяйственные конфликты с поставщиками электроэнергии и теплоснабжения. Так в феврале энергетики обещали обесточить подстанции ЕМУП ТТУ, но после переговоров долг более 4,5 миллионов рублей был выплачен в полном объёме и своевременно, так что транспортного коллапса не случилось. Позже с экономическими претензиями выступили поставщики тепла. Сумма недоимки составляет 8 миллионов 978 тысяч рублей. Уже сейчас энергетики ограничили теплоснабжение, а в случае неуплаты обещают полностью отключить от тепла здания трамвайно-троллейбусного управления.

Отметим, что Екатеринбург — один из немногих городов, где полностью сохранилась система муниципального общественного транспорта, включая электрический и подземный. Так, например, сегодня в ЕМУП ТТУ трудятся почти пять тысяч человек. А в настоящее время выпуск подвижного состава на линии производится в соответствии с утвержденным расписанием.