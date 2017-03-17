Власти Новосибирска проконтролируют ремонт объектов Горводоканала и СибЭКО
Мониторинг работ будут проводить депутаты, общественные организации и СМИ.
Мониторинг работ будут проводить депутаты, общественные организации и СМИ.
На объектах АО «СибЭКО» и Горводоканала планируется реконструкция и модернизация объектов за счет увеличенного в этом году тарифа на тепло и горячую воду.
Как сообщает
Контроль за проведением ремонта возьмут на себя общественные организации, СМИ и депутатский корпус. Планируется проводить