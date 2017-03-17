Власти Новосибирска проконтролируют ремонт объектов Горводоканала и СибЭКО

На объектах АО «СибЭКО» и Горводоканала планируется реконструкция и модернизация объектов за счет увеличенного в этом году тарифа на тепло и горячую воду.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за эти средства планируется провести ремонт на 25 участках теплосетей, четырех ТЭЦ и других объектов «СибЭКО». На «Горводоканале» собираются выполнить реконструкцию системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, а также работы по повышению эксплуатации производственных конструкций.