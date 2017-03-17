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09:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Власти Новосибирска проконтролируют ремонт объектов Горводоканала и СибЭКО

Мониторинг работ будут проводить депутаты, общественные организации и СМИ.

На объектах АО «СибЭКО» и Горводоканала планируется реконструкция и модернизация объектов за счет увеличенного в этом году тарифа на тепло и горячую воду.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за эти средства планируется провести ремонт на 25 участках теплосетей, четырех ТЭЦ и других объектов «СибЭКО». На «Горводоканале» собираются выполнить реконструкцию системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, а также работы по повышению эксплуатации производственных конструкций.

Контроль за проведением ремонта возьмут на себя общественные организации, СМИ и депутатский корпус. Планируется проводить контрольно-выездные мероприятия раз в две недели по плану и внеплановые проверки, после которых будут готовиться акты с приложенными фото- и видеоматериалами. По результатам выездов раз в месяц планируется составлять отчет для заседания комиссии Совета депутатов.

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