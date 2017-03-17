УФАС заподозрил омский Минздрав в сговоре при покупке детского питания на 20 миллионов

Крупный скандал в Омске вызван сделкой по поставке сухих молочных смесей по заказу министерства здравоохранения Омской области.

Один из потенциальных поставщиков, ООО «Торговый дом Беллакт» пожаловался в УФАС на действия Минздрава, проводившего электронный аукцион на поставку сухой молочной адаптированной смеси, предназначенной для питания детей в возрасте до года. Сумма контракта составила 20 миллионов 596 тысяч рублей.

Проверив документацию, антимонопольщики признали справедливость претензий торгового дома «Беллакт», посчитавшего, что условие расфасовки продукции в металлической банке резко ограничивает круг потенциальных поставщиков и на самом деле аукцион заточен под одного конкретного производителя, у которого омский Минздрав покупает детские смеси с 2012 года.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Омской области:

— Комиссия признала обоснованным довод заявителя о том, что требование о поставке товара в «металлической банке» установлено заказчиком неправомерно. Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) установлено 8 видов упаковок в зависимости от материала ее исполнения, а также установлены требования к каждому из видов упаковки.

Как выяснилось, наличие металлической банки привело к удорожанию контракта. Если бы смесь покупалась в картонной упаковке, то стоимость указанной партии не превысила бы 16 миллионов 720 тысяч рублей вместо двадцати. Бюджет Омской области мог реально на поставках смеси сэкономить 3 миллиона 876 тысяч рублей.

УФАС указал на то, что при осуществлении аналогичных закупок с 2012 по 2016 год, Минздравом были заключены контракты с одним и тем же поставщиком, что может свидетельствовать о наличии сговора между указанными лицами на торгах. В итоге антимонопольщики потребовали устранить нарушения закона о контрактной системе. Против проводивших аукцион сотрудников будет возбуждено административное дело, материалы проверки также переданы в Главное управление финансового контроля Омской области.