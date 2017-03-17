Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
09:19 (мск), источник: Om1.ru

УФАС заподозрил омский Минздрав в сговоре при покупке детского питания на 20 миллионов

В контракте, размещенном на портале Госзакупок, обязательным условием было наличие металлических баночек, тогда как мягкая упаковка могла сэкономить бюджету почти четыре миллиона рублей.

Крупный скандал в Омске вызван сделкой по поставке сухих молочных смесей по заказу министерства здравоохранения Омской области.

Один из потенциальных поставщиков, ООО «Торговый дом Беллакт» пожаловался в УФАС на действия Минздрава, проводившего электронный аукцион на поставку сухой молочной адаптированной смеси, предназначенной для питания детей в возрасте до года. Сумма контракта составила 20 миллионов 596 тысяч рублей.

Проверив документацию, антимонопольщики признали справедливость претензий торгового дома «Беллакт», посчитавшего, что условие расфасовки продукции в металлической банке резко ограничивает круг потенциальных поставщиков и на самом деле аукцион заточен под одного конкретного производителя, у которого омский Минздрав покупает детские смеси с 2012 года.

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Омской области:

 — Комиссия признала обоснованным довод заявителя о том, что требование о поставке товара в «металлической банке» установлено заказчиком неправомерно. Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) установлено 8 видов упаковок в зависимости от материала ее исполнения, а также установлены требования к каждому из видов упаковки.

Как выяснилось, наличие металлической банки привело к удорожанию контракта. Если бы смесь покупалась в картонной упаковке, то стоимость указанной партии не превысила бы 16 миллионов 720 тысяч рублей вместо двадцати. Бюджет Омской области мог реально на поставках смеси сэкономить 3 миллиона 876 тысяч рублей.

УФАС указал на то, что при осуществлении аналогичных закупок с 2012 по 2016 год, Минздравом были заключены контракты с одним и тем же поставщиком, что может свидетельствовать о наличии сговора между указанными лицами на торгах. В итоге антимонопольщики потребовали устранить нарушения закона о контрактной системе. Против проводивших аукцион сотрудников будет возбуждено административное дело, материалы проверки также переданы в Главное управление финансового контроля Омской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шишова освободили по УДО из колонии в Омске
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля зенитными ракетами
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери Шестой день рождения Лиза отмечает в Париже.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь