Госстройнадзор подал в суд на застройщика из-за появления трещины на Большевистской

Компания «Новосибирский строительный трест» не исполнила предписания ведомства, из-за чего произошло частичное разрушение одной из самых загруженных магистралей Новосибирска — улицы Большевистской.

Предписания застройщику ведомство выдало ещё в декабре: требовали усилить подпорную стенку ."Мы им давали два срока, они не выполнили, и 27 февраля мы оформили все документы и отдали в суд, — цитирую начальника региональной инспекции Госстройнадзора Валерия Анищенко.

Заседание Арбитражного суда назначено на 30 марта. Теперь генподрядчику грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.