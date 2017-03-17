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09:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госстройнадзор подал в суд на застройщика из-за появления трещины на Большевистской

Трещина в деловой репутации. Областная инспекция Госстройнадзора подала в суд на генподрядчика строительства многофункционального комплекса «Снежная миля».

Источник: Вести - Новосибирск

Компания «Новосибирский строительный трест» не исполнила предписания ведомства, из-за чего произошло частичное разрушение одной из самых загруженных магистралей Новосибирска — улицы Большевистской.

Предписания застройщику ведомство выдало ещё в декабре: требовали усилить подпорную стенку ."Мы им давали два срока, они не выполнили, и 27 февраля мы оформили все документы и отдали в суд, — цитирую начальника региональной инспекции Госстройнадзора Валерия Анищенко.

Заседание Арбитражного суда назначено на 30 марта. Теперь генподрядчику грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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