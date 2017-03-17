Краевой центр поддержки малого бизнеса заработает в Хабаровске
В Хабаровске откроется краевой центр поддержки малого бизнеса. Учреждение будет функционировать по принципу «одного окна».
В Хабаровске откроется краевой центр поддержки малого бизнеса. Учреждение будет функционировать по принципу «одного окна».
«Предприниматели здесь смогут подать заявку на заем, получить бесплатную консультацию, записаться на семинары, получить информацию по оформлению поручительства на получение банковского кредита», — рассказал замминистра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский.
Центр будет находиться по адресу: Запарина, 51, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на