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10:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Краевой центр поддержки малого бизнеса заработает в Хабаровске

В Хабаровске откроется краевой центр поддержки малого бизнеса. Учреждение будет функционировать по принципу «одного окна».

Источник: Reuters

«Предприниматели здесь смогут подать заявку на заем, получить бесплатную консультацию, записаться на семинары, получить информацию по оформлению поручительства на получение банковского кредита», — рассказал замминистра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский.

Центр будет находиться по адресу: Запарина, 51, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития региона.

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