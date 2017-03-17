Краевой центр поддержки малого бизнеса заработает в Хабаровске

«Предприниматели здесь смогут подать заявку на заем, получить бесплатную консультацию, записаться на семинары, получить информацию по оформлению поручительства на получение банковского кредита», — рассказал замминистра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский.

Центр будет находиться по адресу: Запарина, 51, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития региона.