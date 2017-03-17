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09:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге продолжается падение цен на «вторичку»

Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилье Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 67 тыс. 430 руб.

За последние четыре недели показатель опустился на 0,6%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской палате недвижимости, количество выставляемых на продажу квартир продолжает увеличиваться на 1−1,5% в неделю. Сегодня в базе данных УПН их предлагается около 10,5 тыс., еще 1,8 тыс. объектов — это комнаты в коммунальных квартирах. В городах-спутниках — Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске — выставлено еще около 900 квартир. В то же время сроки экспозиции за последнее время выросли до 5,5−6 месяцев.

В отдельных территориальных сегментах динамика цен в последнее время также отрицательная. В центре города, например, показатель за четыре недели опустился на 0,5% и составил 95,3 тыс. руб. за квадратный метр. В районах первого пояса стоимость квартир снизилась на 0,7% до уровня 72,1 тыс. руб. за «квадрат». Во втором и третьем поясах корректировка была менее существенной. Здесь средний показатель опустился на 0,2−0,3%. Во втором поясе квадратный метр теперь можно купить по 61,7 тыс.5 тыс., а в третьем — по 56,6 тыс. руб. Наименьшие изменения — в четвертом поясе. Квартиры в отдаленных районах предлагают купить по 48,8 тыс. руб. за квадратный метр, что лишь на 0,1% дешевле, чем в середине февраля.

Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «полнометражек». Они подешевели на 1,3%. За это же время «брежневки» и квартиры «улучшенной планировки» потеряли в цене 0,5−0,6%. Незначительно снизились цены и на «хрущевки» и «спецпроекты». Динамика в этих сегментах не превысила 0,1−0,2%. В то же время заметная положительная динамика наблюдалась в сегменте «пентагонов». Они подорожали на 0,6%.

Среди объектов различных размеров наиболее значительное снижение фиксировалось у однокомнатных и многокомнатных объектов. Наименьшим изменениям подверглись «двушки».

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