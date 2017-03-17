В Екатеринбурге продолжается падение цен на «вторичку»

За последние четыре недели показатель опустился на 0,6%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской палате недвижимости, количество выставляемых на продажу квартир продолжает увеличиваться на 1−1,5% в неделю. Сегодня в базе данных УПН их предлагается около 10,5 тыс., еще 1,8 тыс. объектов — это комнаты в коммунальных квартирах. В городах-спутниках — Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске — выставлено еще около 900 квартир. В то же время сроки экспозиции за последнее время выросли до 5,5−6 месяцев.

В отдельных территориальных сегментах динамика цен в последнее время также отрицательная. В центре города, например, показатель за четыре недели опустился на 0,5% и составил 95,3 тыс. руб. за квадратный метр. В районах первого пояса стоимость квартир снизилась на 0,7% до уровня 72,1 тыс. руб. за «квадрат». Во втором и третьем поясах корректировка была менее существенной. Здесь средний показатель опустился на 0,2−0,3%. Во втором поясе квадратный метр теперь можно купить по 61,7 тыс.5 тыс., а в третьем — по 56,6 тыс. руб. Наименьшие изменения — в четвертом поясе. Квартиры в отдаленных районах предлагают купить по 48,8 тыс. руб. за квадратный метр, что лишь на 0,1% дешевле, чем в середине февраля.

Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «полнометражек». Они подешевели на 1,3%. За это же время «брежневки» и квартиры «улучшенной планировки» потеряли в цене 0,5−0,6%. Незначительно снизились цены и на «хрущевки» и «спецпроекты». Динамика в этих сегментах не превысила 0,1−0,2%. В то же время заметная положительная динамика наблюдалась в сегменте «пентагонов». Они подорожали на 0,6%.

Среди объектов различных размеров наиболее значительное снижение фиксировалось у однокомнатных и многокомнатных объектов. Наименьшим изменениям подверглись «двушки».