Тайное станет явным: с июля ФНС Крыма будет публиковать данные о компаниях в интернете

Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев.

«В этом году у нас начинается новая веха, поскольку впервые с 1 июля мы будем обнародовать в интернете информацию об уплаченных налогах, доходах предприятия. Это должно подстегнуть налогоплательщиков, которые не хотят делиться доходами с государством», — сказал Наздрачев.

Данные будут публиковаться в связи с изменениями в Налоговом кодексе. Теперь в перечень сведений об организациях входят количество сотрудников за год, объем доходов, расходов, уплаченных налогов и сборов и прочие данные.