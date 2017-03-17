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11:35 (мск), источник: РИА Крым

Тайное станет явным: с июля ФНС Крыма будет публиковать данные о компаниях в интернете

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости (Крым). С 1 июля Федеральная налоговая служба начнет публиковать в интернете налоговые данные, которые не являются государственной тайной.

Источник: Reuters

Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев.

«В этом году у нас начинается новая веха, поскольку впервые с 1 июля мы будем обнародовать в интернете информацию об уплаченных налогах, доходах предприятия. Это должно подстегнуть налогоплательщиков, которые не хотят делиться доходами с государством», — сказал Наздрачев.

Данные будут публиковаться в связи с изменениями в Налоговом кодексе. Теперь в перечень сведений об организациях входят количество сотрудников за год, объем доходов, расходов, уплаченных налогов и сборов и прочие данные.

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