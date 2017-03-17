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09:57 (мск), источник: Ежедневник.by

Реальные денежные доходы белорусов снизились на 4,5 процента

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь 2017 года снизились на 4,5% к уровню такого же прошлогоднего периода, сообщил Белстат.

Источник: Ежедневник.by

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,6%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,2%. В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

Напомним, средняя январская зарплата в Беларуси упала до 720,7 рубля. Это на 80,9 рубля меньше, чем в декабре прошлого года. При этом в 6 крупных городах и 10 районах получки в прошлом месяце упали больше, чем в среднем по стране.

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