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10:17 (мск), источник: Известия

Хрущевок не останется и в регионах России

Чиновники готовят программу по сносу пяти- и девятиэтажных домов и расселению жильцов.

Источник: РИА "Новости"

Программа сноса пяти- и девятиэтажных домов, иначе говоря, хрущевок, которая анонсирована в Москве, может быть распространена на другие регионы РФ.

Этот вопрос обсудят в ходе государственного совета 4 мая.

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Снести могут около 11,15 млн кв. м жилья — как хрущевок, так и домов более старых серий.

Идея о продолжении расселения принципиально одобрена, сказал «Известиям» член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор. Недавно у помощника президента Игоря Левитина состоялось совещание по этому вопросу.

Эту идею поддержали и в правительстве — в настоящий момент рассматривается вопрос о продолжении программы по расселению аварийного жилья, сказал пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Это давно нужно было делать по всей стране, а не застраивать окраины плотной застройкой без всякой инфраструктуры как, например, в Краснодаре. Изуродовали просто город!
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