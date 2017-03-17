Хрущевок не останется и в регионах России

Программа сноса пяти- и девятиэтажных домов, иначе говоря, хрущевок, которая анонсирована в Москве, может быть распространена на другие регионы РФ.

Снести могут около 11,15 млн кв. м жилья — как хрущевок, так и домов более старых серий.

Идея о продолжении расселения принципиально одобрена, сказал «Известиям» член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор. Недавно у помощника президента Игоря Левитина состоялось совещание по этому вопросу.