Хрущевок не останется и в регионах России
Чиновники готовят программу по сносу пяти- и девятиэтажных домов и расселению жильцов.
Чиновники готовят программу по сносу пяти- и девятиэтажных домов и расселению жильцов.
Программа сноса пяти- и девятиэтажных домов, иначе говоря, хрущевок, которая анонсирована в Москве, может быть распространена на другие регионы РФ.
Этот вопрос обсудят в ходе государственного совета 4 мая.
Снести могут около 11,15 млн кв. м жилья — как хрущевок, так и домов более старых серий.
Идея о продолжении расселения принципиально одобрена, сказал «Известиям» член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор. Недавно у помощника президента Игоря Левитина состоялось совещание по этому вопросу.
Эту идею поддержали и в правительстве — в настоящий момент рассматривается вопрос о продолжении программы по расселению аварийного жилья, сказал