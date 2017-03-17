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10:29 (мск), источник: СуперОмск

Все места возможного подтопления в Омске избавили от снега

К сегодняшнему дню, 17 марта, в Омске были очищены от снега все места возможного подтопления, которых было определено 254 по городу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, план был выполнен, теперь работа продолжится на других территориях, входящих в зону риска.

«Впервые в этом году мы составили список так, что под объектом, с которого необходимо вывезти снег в рамках противопаводковых мероприятий, понимается не какой-то локальный участок, а. как правило, целая улица или ее значительный отрезок в несколько кварталов. Плановое задание выполнено, теперь продолжаем работу сверх плана. На сегодняшний день мы отработали уже 265 мест возможного подтопления. С них вывезено порядка 115 000 кубометров снега. Напомним, первоначально перед нами стояла задача убрать 254 территории, с которых нужно было вывезти 90 000 кубометров снега. И это при том, что круглосуточно идет вывоз снега с автомагистралей, продолжается подготовка объектов ливневой канализации к работе в паводок. Сейчас соответствующие мероприятия выполнены в среднем, на 97% и будут закончены в течение сегодняшнего дня», — объявил вице-мэр Сергей Фролов на заседании противопаводковой комиссии.

Как ранее отмечал чиновник, в этом году в Омске и прочих городах Сибири ожидается крайне сложная паводковая ситуации. При этом городские власти утверждают, что все мероприятия по подготовке к борьбе с таянием снега проходят в штатном режиме. Так, были прочищены все ливневки в городе, закуплены 10 тысяч мешков с песком, привлечена дополнительная водооткачивающая техника.

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