Все места возможного подтопления в Омске избавили от снега
К сегодняшнему дню, 17 марта, в Омске были очищены от снега все места возможного подтопления, которых было определено 254 по городу.
К сегодняшнему дню, 17 марта, в Омске были очищены от снега все места возможного подтопления, которых было определено 254 по городу.
Как сообщает
«Впервые в этом году мы составили список так, что под объектом, с которого необходимо вывезти снег в рамках противопаводковых мероприятий, понимается не
Как ранее отмечал чиновник, в этом году в Омске и прочих городах Сибири ожидается крайне сложная паводковая ситуации. При этом городские власти утверждают, что все мероприятия по подготовке к борьбе с таянием снега проходят в штатном режиме. Так, были прочищены все ливневки в городе, закуплены 10 тысяч мешков с песком, привлечена дополнительная водооткачивающая техника.