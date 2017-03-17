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10:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Через четыре месяца кассовая техника старого образца окажется вне закона — Управление ФНС по Башкирии

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. До 1 июля все владельцы кассовой техники должны отказаться от использования касс старого образца и перейти на новые онлайн кассовые аппараты, обеспечивающие возможность передачи данных в ФНС через операторов фискальных данных.

Как сообщили в Управлении ФНС по Башкортостану, несмотря на то, что через четыре месяца устаревшие модели ККТ окажутся вне закона, еще не все владельцы касс побеспокоились о приобретении новых онлайн касс. Как оказалось, часть недальновидных представителей бизнеса столкнулись с тем, что срок использования защитного блока фискальной памяти подошел к концу и касса заблокировалась. При этом срок ожидания заказа поставки новых касс может составлять более 30 дней, — отметили в налоговом ведомстве.

В результате проведенных проверок было выявлено более ста нарушений действующего законодательства, выразившиеся в осуществление денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники, в 56 случаях вынесены предупреждения.

По остальным налогоплательщикам ведется административное производство, часть нарушителей уже привлечена к административному наказанию, штрафные санкции составили 170 тыс рублей.

В пресс-службе УФНС по РБ сообщили, что часть нарушителей в ходе разбирательств подали заявки на приобретение новых кассовых аппаратов, а отдельные налогоплательщики успели их приобрести во время проверок.

С 1 июля 2018 года на онлайн кассы перейдут налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения; плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД), выдающие в настоящее время товарные чеки; владельцы торговых автоматов, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги, которые сейчас выдают бланки строгой отчетности.

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