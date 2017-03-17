Через четыре месяца кассовая техника старого образца окажется вне закона — Управление ФНС по Башкирии

Как сообщили в Управлении ФНС по Башкортостану, несмотря на то, что через четыре месяца устаревшие модели ККТ окажутся вне закона, еще не все владельцы касс побеспокоились о приобретении новых онлайн касс. Как оказалось, часть недальновидных представителей бизнеса столкнулись с тем, что срок использования защитного блока фискальной памяти подошел к концу и касса заблокировалась. При этом срок ожидания заказа поставки новых касс может составлять более 30 дней, — отметили в налоговом ведомстве.

В результате проведенных проверок было выявлено более ста нарушений действующего законодательства, выразившиеся в осуществление денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники, в 56 случаях вынесены предупреждения.

По остальным налогоплательщикам ведется административное производство, часть нарушителей уже привлечена к административному наказанию, штрафные санкции составили 170 тыс рублей.

В пресс-службе УФНС по РБ сообщили, что часть нарушителей в ходе разбирательств подали заявки на приобретение новых кассовых аппаратов, а отдельные налогоплательщики успели их приобрести во время проверок.

С 1 июля 2018 года на онлайн кассы перейдут налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения; плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД), выдающие в настоящее время товарные чеки; владельцы торговых автоматов, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги, которые сейчас выдают бланки строгой отчетности.