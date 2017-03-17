Новые здания на левобережье Красноярска смогут получать тепло от СГК

Реконструкция насосной станции на улице Дачная началась в 2016 году и была разбита на два этапа. Первая часть работ была проведена в межотопительный период прошлого года: на станции заменили три из пяти действующих насосов, в результате чего производительность объекта увеличилась с 3200 до 3750 тонн/час. В этом году на насосной, введенной в эксплуатацию в 1980 году, предстоит заменить на более мощные еще два насоса и установить современную автоматизированную систему управления. Сейчас КТТК ведет закупку необходимого оборудования, монтажные работы начнутся сразу после завершения отопительного сезона, когда функционирование насосной можно будет приостановить.

В результате реконструкции, которая завершится к сентябрю 2017 года, производительность насосной станции вырастет до 5000 тонн/час.

«Это позволит подключать к системе теплоснабжения новые объекты недвижимости в части Железнодорожного и Октябрьском районах, где планируется активная застройка. В частности, это микрорайоны Николаевка, Ветлужанка, “Серебряный”. Кроме того, благодаря реконструкции насосной будут значительно улучшены параметры теплоснабжения существующих потребителей района», — рассказал Сергей Иванов, директор Красноярской теплотранспортной компании.

Всего в эксплуатации КТТК находится 18 насосных станций. За последние несколько лет Сибирская генерирующая компания построила в Красноярске четыре современных насосных: в поселке Индустриальный, в районе улицы Боткина, на островах Посадный и Татышев. Объекты более поздних годов строительства регулярно обновляются. Так, в 2016 году была выполнена реконструкция насосной станции № 1 в Ленинском районе, а на 2017 год намечены работы в насосной № 7 в Октябрьском районе.

Вместе с прокладкой тепломагистралей эти мероприятия позволяют повысить надежность системы теплоснабжения Красноярска в целом, а также подавать тепло и горячую воду новым жилым массивам, больницам, детским садам, школам, спортивным объектам, коммерческим зданиям в городе.