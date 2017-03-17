Проект планировки территории около 4 моста снова изменят

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил подготовить изменения в проект планировки территории в районе 4 моста через Енисей. Постановление за подписью мэра опубликовано 17 марта на официальном сайте администрации.

Согласно документу, управлению архитектуры следует утвердить техническое задание на внесение поправок и разработать сами изменения. Скорректировать проект нужно в течение 15 дней с момента публикации постановления. Через два месяца обновленный план рассмотрят на публичных слушаниях.

Документ основан на предложениях от управления архитектуры. Что именно требуется исправить в планировке территории, не уточняется.

Напомним, первоначальный проект планировки и межевания территории около 4 моста был утвержден в 2014 году. После этого его неоднократно корректировали. Последние изменения были внесены в октябре прошлого года, когда красноярцы согласились внести в план чашу огня Универсиады-2019, гостиницу на 150 мест, пешеходную развязку, ТРЦ около «Платинум-Арены» и несколько многоэтажек.