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11:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура решила оспорить продажу элитных участков на Новосибирском водохранилище

Администрация Морозовского сельсовета продала несколько участков в 2014—2015 годах, что явилось нарушением Земельного кодекса, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура решила оспорить продажу элитных участков на Новосибирском водохранилище, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2014—2015 годах администрация Морозовского сельсовета Искитимского района продала земельные участки в акватории Новосибирского водохранилища.

«Вопреки требованию п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации о запрете приватизации земельных участков в пределах береговой полосы, органы местного самоуправления при продаже земельных участков в собственность граждан предоставили входящую в состав береговой полосы территорию, а также часть территории водного объекта, что повлекло за собой ограничение прав граждан на пользование береговой полосой», — заявили в прокуратуре.

Местные чиновники мер не приняли. Прокуратура подала иски в суд для признания договоров продажи участков недействительными. Иски находятся на рассмотрении.

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