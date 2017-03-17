Прокуратура решила оспорить продажу элитных участков на Новосибирском водохранилище, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2014—2015 годах администрация Морозовского сельсовета Искитимского района продала земельные участки в акватории Новосибирского водохранилища.

«Вопреки требованию п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации о запрете приватизации земельных участков в пределах береговой полосы, органы местного самоуправления при продаже земельных участков в собственность граждан предоставили входящую в состав береговой полосы территорию, а также часть территории водного объекта, что повлекло за собой ограничение прав граждан на пользование береговой полосой», — заявили в прокуратуре.

Местные чиновники мер не приняли. Прокуратура подала иски в суд для признания договоров продажи участков недействительными. Иски находятся на рассмотрении.