Прокуратура решила оспорить продажу элитных участков на Новосибирском водохранилище
Администрация Морозовского сельсовета продала несколько участков в 2014—2015 годах, что явилось нарушением Земельного кодекса, рассказали в
Администрация Морозовского сельсовета продала несколько участков в 2014—2015 годах, что явилось нарушением Земельного кодекса, рассказали в
Прокуратура решила оспорить продажу элитных участков на Новосибирском водохранилище, об этом сообщает
В 2014—2015 годах администрация Морозовского сельсовета Искитимского района продала земельные участки в акватории Новосибирского водохранилища.
«Вопреки требованию п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации о запрете приватизации земельных участков в пределах береговой полосы, органы местного самоуправления при продаже земельных участков в собственность граждан предоставили входящую в состав береговой полосы территорию, а также часть территории водного объекта, что повлекло за собой ограничение прав граждан на пользование береговой полосой», — заявили в прокуратуре.
Местные чиновники мер не приняли. Прокуратура подала иски в суд для признания договоров продажи участков недействительными. Иски находятся на рассмотрении.