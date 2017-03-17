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11:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Федеральный бюджет не поможет вкладчикам банков Татарстана

По словам замминистра финансов, выделения средств из федерального бюджета не планируется.

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Выделения денег из федерального бюджета на помощь вкладчикам банков Татарстана не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Помощи федерального бюджета не предполагается. Какие там проходят дискуссии Банка России и АСВ я не знаю, мне это знать не положено», — сообщил он.

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