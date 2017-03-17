Федеральный бюджет не поможет вкладчикам банков Татарстана

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Выделения денег из федерального бюджета на помощь вкладчикам банков Татарстана не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Помощи федерального бюджета не предполагается. Какие там проходят дискуссии Банка России и АСВ я не знаю, мне это знать не положено», — сообщил он.