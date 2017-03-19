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15:54 (мск), источник: ТАСС

Рейсы из Новосибирска в Стрежевой Томской области будут запущены в апреле

Рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета в рамках соответствующего постановления правительства.

НОВОСИБИРСК/ТАСС/. Авиакомпания «КрасАвиа» откроет в апреле рейсы из Новосибирска в труднодоступный город Стрежевой на севере Томской области, сообщила пресс-служба новосибирского аэропорта Толмачево в пятницу.

«С 1 апреля партнер международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) авиакомпания “КрасАвиа” осуществляет выполнение рейсов по маршруту Новосибирск — Стрежевой — Новосибирск. Рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам на воздушных судах Ан-24», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые рейсы позволят жителям Стрежевого получить доступ к маршрутной сети Толмачево. Рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета в рамках соответствующего постановления правительства.

Стрежевой — город на севере Томской области, экономика которого ориентирована на добычу нефти. Население города составляет около 42 тыс. человек. В летний период автомобильное сообщение с областным центром у города отсутствует.

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