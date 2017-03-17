Газовики открестились от зловония в Хабаровске

Хабаровские газовики не берут на себя ответственность за «порчу воздуха» в городской черте и опровергают информацию, которую ранее распространила мэрия краевой столицы. В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» уверяют, что на объектах компании не производится сбросов в атмосферу, которые могли бы привести к появлению неприятного запаха, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что в начале февраля в городскую диспетчерскую службу поступил шквал звонков с жалобами на зловоние в воздухе в районе улиц Станционной и Ленинградской. И нефтяники, и газовики сразу же заявили, что у них не было никаких утечек. Позже пресс-служба администрации Хабаровска со ссылкой на природоохранную прокуратуру сообщила, что во время проверки удалось установить источник зловония — подземные газохранилища «Газпром газораспределение Дальний Восток», откуда производились сбросы паровой энергии пропана.

Спустя двое суток после публикации результатов прокурорской проверки в компании заявили, что не согласны с выводами надзорного органа.

«Ранее опубликованная информация не соответствует действительности. Компания имеет жесткую систему нормирования выбросов и не может осуществлять большой их объем для соблюдения довзрывных концентраций газовоздушной смеси. Для обеспечения дополнительных мер безопасности на производстве постоянно проводится мониторинг содержания газа в окружающем воздухе. К тому же в течение января и февраля этого года Дальневосточным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регулярно проводились замеры на наличие вредных веществ в окружающем воздухе. Содержание диоксида азота было превышено только в районе нефтеперерабатывающего производства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Присутствие в воздухе постороннего запаха на стыке двух предприятий (газонаполнительной станции и ХНПЗ) отметили и сами прокурорские работники, уверяют в «Газпром газораспределение Дальний Восток».

«Называть наше предприятие источником зловония — это абсурд. Мы готовы к ежесуточному мониторингу окружающей среды на нашей территории контролирующими органами на предмет содержания углеводородов в воздухе. Уверен, что эта мера могла бы успокоить хабаровчан и помочь в дальнейшем определении истинной причины экологических происшествий, регулярно имеющих место быть в этом районе», — рассказал главный инженер газовой компании Андрей Лобанов.