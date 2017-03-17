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11:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прокуратура Хабаровского края назначила дополнительную проверку в отношении ТД «Золото»

Надзорное ведомство установило, что обращение редакции в УМВД России по краю о возможных нарушениях не было проверено должным образом.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края назначила дополнительную проверку в отношении ТД «Золото». Обращение редакции в УЭБ и ПК МВД России по Хабаровскому краю о возможных мошеннических действиях руководства и персонала торгового дома изъято из номенклатурного дела для проведения дополнительной проверки. Об этом говорится в официальном документе за подписью заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Хабаровского края А. В. Иванова, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, что в конце 2016 года жительница Хабаровска приобрела в магазине ТД «Золото» кольцо с плавленым кварцем, на бирке которого значилось «ПК изумруд». Редакция ИА AmurMedia с целью выяснить, насколько ТД «Золото» соблюдает российское законодательство, направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку на предмет возможного нарушения закона, а также в УМВД России по Хабаровскому краю с просьбой разобраться в конфликтной ситуацией, возникшей между сотрудниками ТД «Золото» и покупателем. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рассмотрело обращение редакции и установило, что ИП Жуковой Е. С. (ТД «Золото») было допущено нарушение правил торговли. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю пришли к выводу, что в этом деле никаких нарушений нет:

«По результатам рассмотрения указанного обращения признаков преступления или административного правонарушения не выявлено», — пишет в официальном документе начальник отдела А. Г. Шустов. Указанное обращение было приобщено к специальному номенклатурному делу УМВД России по краю, как не содержащий признаков преступления либо правонарушения.

Однако после обращения редакции в краевую прокуратуру было установлено, что указанное обращение не было проверено должным образом. Органам дознания было дано поручение о проведении дополнительных проверочных мероприятий.

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