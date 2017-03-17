Прокуратура наказала омские предприятия за загрязнение воздуха

Так, по искам прокуроров несколько десятков предприятий организовали работу по проектированию и установлению санитарно-защитных зон собственных производств, в том числе ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон», ООО «Калачинский молзавод», ООО «Крутинский рыбзавод» и другие.

«Омскшине», превысившей норматив выброса бензапирена в 45 раз, по результатам проверки произведен перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Установлены факты необеспечения организациями, в том числе ОАО «ГАТП № 6» и МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 4» наказаны за непроведенные мероприятия по снижению выбросов. Предприятия обязаны приостановить выброс вредных веществ до получения разрешений.

Должностные лица «Омскводоканала» и «Омсктрансмаша» привлекались к административной ответственности за превышение установленных лимитов концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

В Тюкалинском, Марьяновском, Нижнеомском и Павлоградском районах прокурорскими проверками вскрыты факты неправомерного пользования недрами, нарушения технических, природоохранных и санитарных требований при добыче подземных вод.

Кроме того, прокуратура нашла нарушения и в работе контролирующих органов.

«Выявлялись нарушения в деятельности контролирующих органов (региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области) при реализации надзорных полномочий, в том числе в части несвоевременности и неполноты проверочных мероприятий, неэффективности мер по выявляемым правонарушениям, а также несоблюдения закона по вопросам защиты прав предпринимательства, рассмотрения обращений граждан и др.)», — сообщили в ведомстве.

Работа во всех обозначенных сферах продолжается.