Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Малобюджетный фильм собрал в мировом прокате уже $248 млн
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
11:33 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура наказала омские предприятия за загрязнение воздуха

Прокуратура Омской области подвела итоги работы в сфере охраны воздуха и водных объектов в 2016 году.

Источник: РИА "Новости"

Так, по искам прокуроров несколько десятков предприятий организовали работу по проектированию и установлению санитарно-защитных зон собственных производств, в том числе ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон», ООО «Калачинский молзавод», ООО «Крутинский рыбзавод» и другие.

«Омскшине», превысившей норматив выброса бензапирена в 45 раз, по результатам проверки произведен перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Установлены факты необеспечения организациями, в том числе ОАО «ГАТП № 6» и МП г. Омска «Пассажирское предприятие № 4» наказаны за непроведенные мероприятия по снижению выбросов. Предприятия обязаны приостановить выброс вредных веществ до получения разрешений.

Должностные лица «Омскводоканала» и «Омсктрансмаша» привлекались к административной ответственности за превышение установленных лимитов концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

В Тюкалинском, Марьяновском, Нижнеомском и Павлоградском районах прокурорскими проверками вскрыты факты неправомерного пользования недрами, нарушения технических, природоохранных и санитарных требований при добыче подземных вод.

Кроме того, прокуратура нашла нарушения и в работе контролирующих органов.

«Выявлялись нарушения в деятельности контролирующих органов (региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области) при реализации надзорных полномочий, в том числе в части несвоевременности и неполноты проверочных мероприятий, неэффективности мер по выявляемым правонарушениям, а также несоблюдения закона по вопросам защиты прав предпринимательства, рассмотрения обращений граждан и др.)», — сообщили в ведомстве.

Работа во всех обозначенных сферах продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
Минюст попросил ВС запретить в России «Свидетелей Иеговы»
В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Сирия заявила об уничтожении израильского самолета
Около офиса радиостанции Russian Wave на Кипре произошел взрыв
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь