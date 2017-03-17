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11:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Правительство Нижегородской области создаст кластер легкой промышленности в регионе

Как сообщается в материалах сайта министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, 15 марта состоялся круглый стол на тему создания кластера легкой промышленности Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе мероприятия обсуждались вопросы предоставления мер господдержки участника кластера.

Уже в 2017 году в рамках работы кластера планируется: привлечь не менее 30 представителей МСП для участия в кластере, организовать обучающую программу по развитию компетенций участников кластера, провести работу по разработке бизнес-планов, реализовать совместные проекты участников кластера, а также проект по выпуску зонтичного бренда кластера.

Предприятиям, вошедшим в кластер, будут компенсировать расходы на аттестацию, лицензирование и сертификацию, оплату процентов по кредитам, закупку программного обеспечения, приобретение технологической оснастки, оплату лизинговых платежей и пр.

В ходе круглого стола участники поддержали идею создания кластера, обсудили возможные варианты кооперации и совместных проектов, направленных на расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции, а также брендирования и маркетинга.

Первую установочную сессию кластера легкой промышленности Нижегородской области запланировано провести в первой половине апреля.

Напомним, что в Нижегородской области региональный фонд развития промышленности начнет работу с 1 января 2017 года.

Кроме этого, напомним, что парламент Нижегородской области одобрил освобождение от уплаты налогов предприятий, вложивших в производство не менее 750 млн. рублей.

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